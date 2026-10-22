Los jugadores del Manchester United reciben un inesperado día libre tras su humillante derrota en la Champions League

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Los jugadores del Manchester United tuvieron el jueves un día libre programado con antelación tras su humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. El entrenador Michael Carrick afronta una intensa presión mientras su plantilla, que atraviesa dificultades, se prepara para recomponerse antes de un partido crucial de la Premier League.

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Recuperación tras el partido para una plantilla en apuros

La primera plantilla del Manchester United volverá a entrenarse el viernes después de disfrutar el jueves de un día libre ya programado, según ESPN. El descanso llega tras una humillante derrota por 4-1 a domicilio ante el Como, equipo de la Serie A, en la Champions League.

El vuelo de regreso del equipo desde Italia aterrizó en Manchester en la madrugada del jueves. La decisión de conceder un día de descanso a los jugadores respondió estrictamente a los protocolos de recuperación de cara al partido del fin de semana.

Desacuerdos tácticos y una derrota histórica

La contundente derrota ante el equipo de Cesc Fabregas puso de manifiesto el creciente malestar en el vestuario. El capitán Bruno Fernandes criticó abiertamente la táctica del equipo justo después del partido. Carrick respondió rápidamente a la valoración de su capitán cuestionando «cuánto corren» y el esfuerzo general de sus jugadores.

Es la derrota más abultada del Manchester United en la Champions League desde el 4-0 sufrido ante el Barcelona en noviembre de 1994. El equipo queda relegado a la vigésima posición de la tabla de la fase de liga tras perder dos de sus tres primeros partidos europeos.

Getty Images

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Crece la presión en medio de una crisis de lesiones

La derrota ante el Como prolonga la mala racha del club de Manchester. El United no ha ganado ninguno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. En ese periodo ha sufrido cuatro derrotas dolorosas ante el Manchester City, el Brighton, el Atlético de Madrid y el Como. Su trayectoria en la competición nacional es igual de preocupante: ocupa la decimotercera posición en la Premier League tras ganar solo un partido de liga en toda la temporada.

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Para complicar aún más las cosas, Carrick afronta una grave crisis de lesiones. El entrenador tiene serias dudas sobre el estado físico de varios jugadores clave, entre ellos Luke Shaw, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Ayden Heaven y Benjamin Sesko.

Espera un duelo crucial ante el Bournemouth

Los jugadores volverán a reunirse en la ciudad deportiva el viernes para comenzar su breve preparación. La plantilla debe centrarse de inmediato en el crucial partido de la Premier League del domingo en casa ante el Bournemouth.

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Mientras el United descansaba el jueves, su próximo rival disputaba un partido europeo. El Bournemouth viajó para enfrentarse al AC Milan en la Europa League, lo que podría dar al United una ligera ventaja física de cara al fin de semana.