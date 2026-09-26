Los jugadores de Irlanda toman una decisión definitiva sobre el partido contra Israel

La selección de Irlanda jugará finalmente este domingo por la noche contra Israel en la Nations League. Tras horas de consultas y una votación dentro del grupo de jugadores, la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) ha decidido que el partido en Debrecen, Hungría, se dispute.

La preparación de Irlanda quedó completamente alterada el sábado por las conversaciones sobre el controvertido duelo. Una rueda de prensa prevista y el entrenamiento fueron aplazados varias veces. Jugadores, cuerpo técnico y la FAI debatieron en el hotel del equipo sobre si el encuentro contra Israel debía jugarse.

Finalmente, dentro de la convocatoria se votó sobre si disputar o no el partido. El director de la FAI, David Courell, anunció el sábado durante la rueda de prensa, celebrada más tarde, que una «mayoría significativa» de los jugadores había votado a favor de medirse a Israel.

Poco después, la federación irlandesa confirmó la decisión en un comunicado oficial. «La Football Association of Ireland confirma que los partidos de la Nations League de la temporada 2026/27 contra Israel se jugarán. La federación ha tomado esta decisión tras consultar con los jugadores de Irlanda, que han compartido distintos puntos de vista y de los cuales una mayoría ha indicado que los partidos deben jugarse».

Sin embargo, no todos dentro de la convocatoria comparten esa decisión. El seleccionador Heimir Hallgrimsson confirmó que un jugador se ha retirado de la lista después de haber indicado que no quería jugar contra Israel: «Esta mañana, uno de los jugadores cambió de opinión». Según varios medios irlandeses, se trata del portero Gavin Bazunu, aunque su nombre no fue confirmado oficialmente durante la rueda de prensa.

La inquietud ya había surgido tras la derrota por 1-0 ante Kosovo del jueves. El centrocampista Jason Knight señaló entonces que, en realidad, no cree que el partido contra Israel deba jugarse: «Obviamente, no creo que el partido deba seguir adelante, pero seguirá adelante. Hablaremos de ello con más detalle, formaremos nuestra opinión como grupo y seguiremos adelante a partir de ahí».

También el capitán Dara O'Shea indicó que los jugadores se encuentran en una posición especialmente difícil. «Naturalmente, nos sentimos vulnerables. Al final, ha recaído en nosotros. Una vez que la decisión se tomó por encima de nosotros y a un nivel superior, siempre estuvo claro que al final volvería a recaer en nosotros».

Hallgrimsson reconoció este sábado que la situación pesa mucho sobre su equipo. «Nadie se siente cómodo en este momento. Haga lo que hagamos, nunca habrá nada con lo que todo el mundo esté de acuerdo». Irlanda e Israel se enfrentan este domingo a las 20.45, hora neerlandesa, en Debrecen.