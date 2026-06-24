«¡Los jugadores de Ghana se lo merecen!»... Bellingham rechaza el premio a mejor del partido

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, sorprendió tras el 0-0 ante Ghana en la segunda jornada del Mundial 2026 al afirmar que no merecía el premio al mejor del partido, pese a haberlo recibido.

El jugador del Real Madrid declaró, según «TNT Sports», tras el encuentro: «Sinceramente, no creo que me merezca este premio. Debería haber sido para uno de los jugadores de Ghana, que defendieron de forma magnífica durante todo el partido».

«Tuve algunos momentos buenos, pero me costó entrar en el partido. Agradezco a todos los que me votaron, pero creo que uno de los jugadores de Ghana se merecía más el premio».

Reconoció que Ghana cerró espacios y merecía el punto que buscaba.

Además, recordó un patrón habitual en los “Tres Leones”: «Siempre pasa lo mismo: ganamos el primero, pero luego tropezamos en el segundo con un empate».

Inglaterra no pudo superar la defensa ghanesa y se conformó con un punto que la deja bien posicionada, pero sin sellar aún su pase a la siguiente ronda.

Lee también:

La estrella de los Faraones: «Egipto es la más fuerte de África... y llegaremos lejos en el Mundial»