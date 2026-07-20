Los jugadores de España se burlaron de Gavi: «Te han tirado al suelo, idiota»

Tras ganar el Mundial, la selección española bromeó con Gavi por su enfrentamiento con Leandro Paredes, recordándole entre risas que acabó en el suelo defendiendo a Eric García.

Según el diario «AS», tras el pitido final se desató una de las jugadas más polémicas del partido: un altercado entre Paredes y García que Gavi intentó frenar.

En el forcejeo, el jugador del Barcelona recibió un empujón y cayó, imagen que pronto se viralizó.

El incidente, lejos de tensar el ambiente, se convirtió en motivo de risas en el vestuario.

En un vídeo que Javi retransmitió en directo a través de su cuenta de Instagram, varios jugadores bromeaban con él y se escuchó: «Cállate, idiota, te han tirado al suelo y te han comido».

La frase aludía con ironía al empujón que recibió de Paredes al final del partido.

El episodio muestra el excelente ambiente que vive la selección española, capaz de convertir un incidente polémico en un momento de risas.