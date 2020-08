Los jugadores colombianos dirigidos por Carlo Ancelotti

El estratega italiano está a la Premier League como técnico de Mina en el Everton y aguarda por reencontrarse con James Rodríguez.

Han pasado nueve meses desde la llegada de Carlo Ancelotti al banco Toffee, tomando el lugar que dejó vacante el portugués Marco Silva tras un inicio de temporada para el olvido.

En su regreso a la Premier League (dirigió al del 2009 al 2011), Carletto se encontró en la plantilla con Yerry Mina, pilar en la zaga del equipo de y quien ha sido frecuentemente titular bajo la batuta del italiano.

Pero Mina no fue el primer cafetero que dirigió en su carrera, de hecho, Ancelotti ha tenido por lo menos un colombiano en sus filas en sus últimos tres equipos y podría reencontrarse con un viejo conocido: James Rodríguez. El volante es pretendido por y podría llegar a un acuerdo con el próximamente.

También podría sumarse Santiago Arias, jugador que está en lista de salida del y por quien el cuadro azul ha mostrado interés en el último año.

Así le ha ido a los colombianos bajo las órdenes del italiano.

FAUSTINO ASPRILLA

El Tino fue el primer futbolista colombiano que dirigió Carlo Ancelotti, lo hizo en el , equipo en el que se dio a conocer el delantero colombiano a nivel europeo. Asprilla tuvo algunos problemas con el técnico italiano por no darle continuidad al comienzo, pero luego se ganó su confianza y siempre le ha reconocido como un gran DT y excelente persona. "Un día le hice pataleta a Ancelotti porque no jugué un partido, él me llevó a comer y yo termine casi que llorando, al final le pedí perdón. Él tiene éxito porque sabe manejar a los jugadores", explicó Fausto, según declaraciones recogidas por As.

JAMES RODRÍGUEZ

Sin lugar a dudas, el 10 de la Selección se ha convertido en una de las debilidades de Ancelotti en los últimos años. El italiano conoció a James en el Real Madrid y de inmediato se enamoró de su talento. Carletto fue el técnico que hizo brillar a Rodríguez en su primera temporada en el Merengue, dándole absoluta confianza y libertad en el campo.

Dos años más tarde, con James relegado al banco de suplentes, Ancelotti lo llamó para llevarlo al Bayern Munich y James aceptó sin titubeos. En el 2019, el DT intentó hacer hasta lo imposible para llevarlo al , pero esta vez James no aceptó y se terminó quedando en Madrid.

Una tercera etapa del cucuteño bajo su mando estaría por iniciar, siempre y cuando se lleven a buen puerto las negociaciones con el conjunto blanco, por quien se pagarían entre 25 y 30 millones de euros.

DAVID OSPINA

El italiano tuvo al paisa en el Napoli y aunque nunca fue su predilecto para ser el arquero titular siempre le dio su respaldo e incluso convenció a las directivas del Azzurri para hacer efectiva la opción de compra que tenían con el . Tras la salida de Carletto del conjunto napolitano, Ospina le envió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. "Míster siempre es y será un placer compartir contigo, deseándote lo mejor en lo que esté por venir que bien merecido lo tienen. Gracias a ti y a todo el staff", publicó.

YERRY MINA

El último cafetero que ha dirigido hasta la fecha Ancelotti. Con él, Mina se ha ganado la titularidad en el equipo aunque las lesiones lo han afectado en diferentes oportunidades. El técnico confía plenamente en la capacidad del ex- para liderar su defensa con experiencia.