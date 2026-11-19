Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Los hinchas del Manchester United están descontentos con Bryan Mbeumo. El delantero publicó anoche una historia de Instagram en la que mostraba que estuvo jugando a GTA VI hasta altas horas de la madrugada.

En la noche del miércoles al jueves, GTA VI salió por fin a la venta tras 13 años de espera. Mucha gente estaba deseando jugarlo.

Mbeumo también estuvo hasta tarde frente a su PlayStation, pese a que el jueves estaba previsto el primer entrenamiento a las órdenes de Mauricio Pochettino.

Los hinchas están furiosos con la actitud del camerunés, según expresaron en las redes sociales. Mark Goldbridge, fundador del foro de aficionados The United Stand, lanzó una diatriba.

Anuncios Anuncios

«Mira, ningún jugador del Manchester United debería estar despierto después de las once de la noche si tiene entrenamiento al día siguiente. En mi opinión», comenzó.

Related Topics

Próximos partidos LIV Premier League 11:30 MUN

«Ahora la gente pensará que soy un abuelo. De verdad creo que, si eres profesional... Si eres uno de los mejores del mundo… Tu cuerpo necesita descansar. No deberías jugar a videojuegos hasta altas horas de la madrugada».

«Si quieres jugar a GTA VI hasta altas horas de la madrugada, adelante. Haz lo que quieras, pero vete del Manchester United», concluyó el comentarista y youtuber británico.

Anuncios

Mbeumo llegó procedente del Brentford en el verano de 2025 por 75 millones de euros. En su primera temporada marcó once goles y dio tres asistencias en la Premier League.

Esta temporada lleva cuatro goles en diez partidos. El próximo domingo se enfrentará con el Manchester United a su rival, el Liverpool, en Anfield.