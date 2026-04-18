Los hinchas del Feyenoord celebran: el joven Grootfaam burla al Ajax en redes

El joven talento del Feyenoord, Ilai Grootfaam, lanzó el sábado una pulla en las redes sociales a su antiguo club, el Ajax. El motivo fue la contundente victoria del Feyenoord Sub-17 sobre sus homólogos de Ámsterdam.

El Feyenoord Sub-17 visitó al Ajax y ganó 0-4. Los de Róterdam empezaron fuertes y, tras una ocasión local, se adelantaron a los 18 minutos: Jerayno Schaken aprovechó una pérdida rival y definió con calma.

Los visitantes siguieron dominando, crearon más ocasiones y, aunque el segundo tanto se resistió hasta el descanso, el Ajax no logró igualar.

Poco después del descanso llegó el 0-2, otra vez obra de Schaken, que a mitad de la segunda parte completó su hat-trick con el 0-3. Noah Bout cerró el marcador con el 0-4 en los últimos minutos.

Tras el partido, Grootfaam —que el verano pasado pasó del Ajax al Feyenoord— publicó en Instagram una crónica del encuentro con el texto «wesh, wesh».

«Wesh», expresión de origen árabe popular en el argot francés, significa algo así como «qué» o «cómo».

Sorprende que Grootfaam no jugara ese partido; sin embargo, el joven talento, ya habitual con el primer equipo, había marcado el viernes en el amistoso ante el Excelsior (1-1).

La noticia de Grootfaam ha entusiasmado a los aficionados del Feyenoord. «Tenemos a nuestra propia Noa Lang», comenta entre risas un seguidor en X.