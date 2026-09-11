El 25 de agosto de 2026 causó revuelo la noticia de que los exprofesionales del Bayern de Múnich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer y Lucas Hernandez, junto con el grupo inversor LEAD/ADvantage, habían adquirido el 90 por ciento de las acciones del club de la primera división portuguesa Estrela Amadora por unos 40 millones de euros.

Dada la relevancia de los nombres de los inversores, el verdadero protagonista de esta operación quedó un poco en segundo plano. El nuevo presidente del club y CEO de Estrela Amadora es un muniqués de apenas 35 años que en la última década se convirtió en uno de los empleados más importantes en la sombra del Bayern de Múnich y cuya marcha en verano abrió en el equipo detrás del equipo un vacío tan grande como el de la ex team manager y directora de estrategia Kathleen Krüger, que ahora es presidenta del consejo de administración del Hamburgo SV.

La cara juvenil de Johannes Mösmang, así se llama el nuevo CEO de Estrela Amadora, probablemente les resulte familiar a muchos aficionados al fútbol. Siempre que el Bayern fichaba a un nuevo jugador en los últimos años y le mostraba su nuevo hogar y lugar de trabajo, tarde o temprano Mösmang aparecía inevitablemente en la imagen.

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¿Qué hizo Johannes Mösmang en el Bayern de Múnich?

Durante mucho tiempo fue responsable de integración, más tarde jefe de atención al jugador y al final también trabajó en scouting. Entre sus muchas tareas estaba recoger a los nuevos fichajes en el aeropuerto, enseñarles todo, ayudarlos con los trámites administrativos, traducir si era necesario y, simplemente, estar ahí para ellos. Con algunos de los que luego acabarían siendo fichajes, Mösmang ya habría estado en contacto por Instagram antes incluso de que los responsables del Bayern les hubieran preguntado oficialmente. El encargado de atención al jugador como llave de entrada. Hay que imaginarse a Mösmang como un buen oyente y como un susurrador de futbolistas excepcional, que entendía muy bien cómo funciona el fútbol actual.

Ahora, el que en su día fue el "chico para todo" en el Bayern (Mösmang sobre Mösmang) es presidente del consejo de administración de un club de primera división en Portugal y también negocia con sus antiguos jefes sobre traspasos de jugadores. Porque a finales de julio Lovro Zvoranek, cedido en las últimas temporadas por el Bayern al Sturm Graz y al Grasshoppers Zúrich, se marchó a Amadora por un traspaso de 1,5 millones de euros. Aunque entonces Mösmang y el grupo inversor todavía no mandaban oficialmente en el suburbio de Lisboa, la adquisición aún no se había completado, ya habrían estado actuando al menos como asesores desde principios de julio. Los alemanes también habrían participado ya en la venta del central Otavio al Eintracht Frankfurt por cinco millones de euros.

¿Qué relación tiene Johannes Mösmang con la leyenda del Bayern Claudio Pizarro?

Que el intercambio con los muniqueses podría seguir siendo estrecho fue algo que Mösmang dejó entrever en su presentación en Amadora a finales de agosto. El intercambio con el Bayern continuará, "como ya ocurrió con la llegada de Lovro Zvonarek", dijo entonces Mösmang.

Por cierto, como constatan satisfechos los periodistas portugueses, en un buen portugués. Mösmang habla cinco idiomas con fluidez: además de sus lenguas maternas, alemán y español, también inglés, portugués y francés, además de un poco de italiano. Bendecido quien tiene un padre alemán y una madre peruana y que además vivió tres años en su juventud en Sao Paulo, en Brasil, donde jugó al fútbol; en las categorías inferiores del FC Sao Paulo, Mösmang jugó como centrocampista central y lateral derecho, entre otros junto al ex del Tottenham Lucas Moura. Mösmang no llegó a profesional, pero el fútbol acabó siendo igualmente su profesión.

Tras su regreso a Alemania y completar con éxito el Abitur, Mösmang estudió Derecho en Heidelberg y, al mismo tiempo, jugó, entre otros, en el FC Bammental, el club de origen de Hansi Flick. Llegó al Bayern a través de unas prácticas, que en su día le consiguió probablemente el peruano más famoso de Múnich: Claudio Pizarro, amigo íntimo de la familia Mösmang desde hace muchos años. El mundo del fútbol es pequeño.

Los inversores de Estrela Amadora jugaron en su día en una liga de Kickbase

Entre las primeras tareas de Mösmang en el Bayern de Múnich estuvo en su momento facilitar la adaptación en Múnich al portugués Renato Sanches. Mösmang traducía para Sanches, le ayudaba con trámites administrativos, jugaba a la PlayStation con él y así sucesivamente. Sanches, que, casualidades de la vida, nació en Amadora, tampoco logró asentarse finalmente en el Bayern ni en dos intentos, y el centrocampista, que en su día fue considerado un supertalento y un futuro candidato al Balón de Oro, tiene ya 29 años y, tras muchos giros y vueltas, está sin club desde este verano.

Pero Mösmang hizo carrera rápidamente en el campeón récord. Y así, lo que une al famoso cuarteto que ahora ha adquirido Estrela Amadora es, por supuesto, el hecho de que todos se conocen del Bayern de Múnich. Pero, sobre todo, los une que todos tienen una relación estrecha con Mösmang. En las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de fotos de Mösmang con Müller, Hummels y Hernandez. Además, al menos desde la pandemia, todos juegan juntos en una liga de Kickbase. En un podcast de 2021 digno de escuchar, Mösmang cuenta a los creadores de la app de fantasy football su trayectoria y el entusiasmo por Kickbase de él, Hummels, Müller y compañía. Ahora los amigos de Kickbase van un paso más allá: del fantasy football a la gestión real.

¿Por qué la Liga Portugal es tan interesante para los inversores?

¿Pero por qué Portugal? Los motivos son evidentes: la Liga Portugal, naturalmente sobre todo gracias a los clubes más fuertes, Benfica, Sporting y FC Porto, no está ni mucho menos tan lejos de las cinco grandes ligas de Europa. El nivel deportivo es comparable al de la liga belga y la neerlandesa y, en cualquier caso, mejor que el de la Bundesliga austríaca. En el coeficiente UEFA a cinco años, la liga ocupa actualmente la sexta plaza, por detrás de la Ligue 1.

A eso se suma un modelo de negocio de los clubes portugueses especialmente lucrativo para los inversores, ya que desde siempre se entienden a sí mismos como clubes formadores y vendedores. Las estructuras de scouting y desarrollo de jugadores están a un alto nivel, a lo que se añade también una cierta habilidad negociadora de los actores portugueses. "Los diez clubes más exitosos fuera de Benfica, Porto y Sporting han generado juntos en diez años más de 700 millones de euros de balance positivo en traspasos. No es un secreto a voces, es el modelo de negocio del país", dijo Felix Krüger, en su día mano derecha de Max Eberl como coordinador deportivo en el RB Leipzig y actualmente presidente del club portugués de cuarta división Sintrense, recientemente al Münchner Merkur.

Mösmang también explicó las ventajas de la liga portuguesa. Hay "ninguna restricción en el fichaje de extranjeros no comunitarios. Eso significa: puedo fichar jugadores de cualquier parte del mundo". Y ese parece ser el plan: Amadora debe convertirse en trampolín para talentos de países en desarrollo futbolístico. Pero este verano, de momento, llegaron jugadores de Serbia (el nuevo capitán Stefan Lekovic, de 22 años, del Estrella Roja de Belgrado), España (Joan Jordan, de 32, del Sevilla FC), Francia (Lucas Mincarelli, de 22, desde Montpellier) o Alemania (además del ya mencionado Zvoranek, también el cedido del Stuttgart Jeremy Arvealo y el surcoreano Si-Woo Yang, del Fortuna Düsseldorf II).

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¿Quién está detrás del fondo de inversión con el que Thomas Müller, Mats Hummels y compañía compraron Estrela Amadora?

El inicio de temporada fue satisfactorio: en los cuatro primeros partidos de liga todavía no hubo ninguna derrota y, con seis puntos, el equipo ocupa la novena plaza. Los inversores de Alemania también han despertado algo más de interés entre los espectadores: una media de 4.691 aficionados acudió a los dos partidos de casa disputados hasta ahora, mientras que la temporada pasada la media fue de 3.353. Comparado con Alemania, esto suena casi tierno, claro; en el Bayern a veces se interesan más espectadores por los entrenamientos públicos, sobre todo porque el Estadio Jose Gomes solo tiene 9288 plazas. Pero en Portugal ya bastan apenas 5000 espectadores para ocupar la novena plaza en asistencia. Sin embargo, Mösmang ve un potencial mucho mayor. En la presentación anunció que quieren invertir en infraestructuras. Eso incluye el estadio y la ciudad deportiva, pero también áreas como scouting, academia juvenil, datos e IA.

En este contexto resulta interesante ver en qué otras empresas han invertido el fondo alemán LEAD y su rama deportiva ADvantage, que ejecutó la adquisición. Amadora es el primer club de fútbol de la cartera. Hasta ahora habían invertido sobre todo en empresas de tecnología deportiva. Por cierto, los financiadores detrás de LEAD proceden del entorno de la familia Dassler, es decir, de la familia fundadora de Adidas.

Una razón más por la que no conviene subestimar el proyecto. Está claro que el club difícilmente podrá alcanzar también en lo deportivo a Benfica, Sporting y FC Porto, los tres grandes del fútbol portugués, pero las plazas que vienen detrás no están cimentadas. Como actualmente cinco clubes portugueses pueden jugar en competiciones internacionales, hay perfectamente espacio para un club de inversores con ambición.

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¿Qué deben hacer Thomas Müller y Mats Hummels en Estrela Amadora?

La rapidez con la que un outsider dirigido con inteligencia estratégica puede llegar arriba la demostró en los últimos años el Como 1907 en Italia. Cuando en 2019 fue adquirido con dinero de Indonesia por un fondo británico, el club jugaba incluso en cuarta división. Tras tres ascensos y las entradas de los exprofesionales Cesc Fabregas, ya entrenador del Como y ahora también perseguido por media Europa, y Thierry Henry, el Como celebró ahora su debut en la Champions League contra el RB Leipzig.

Eso, en comparación con Como, parece un club de inversores de la vieja escuela; las celebridades de Hollywood todavía no se han dejado ver por el club de las bebidas energéticas y RB tampoco está considerado precisamente una atracción turística. Y mientras que el RB Leipzig fue fundado principalmente para promocionar un producto, el Como 1907 quiere crear su propia marca y venderla. Hasta ahora con bastante éxito. Y, por supuesto, en RB tampoco son antiguas estrellas mundiales del fútbol las que mandan, ni mucho menos poseen participaciones en el club.

También en Amadora Müller, Hummels, Sommer y Hernandez serán integrados en el negocio operativo.

"Queremos experiencia en todos los ámbitos. Yann se encarga de los porteros, Mats de la defensa y Thomas del ataque. Ayudan principalmente en la evaluación de los jugadores y de los posibles nuevos fichajes", dijo Mösmang a la Bayerischen Rundfunk. Los inversores deben decir "si están a favor o en contra de un fichaje. Naturalmente, también ayudan en cuestiones de red de contactos y proyección exterior. También están presentes en las conversaciones con jugadores. Para ellos es un primer nivel para poder ponerse realmente a prueba en la gestión".

Hummels lo confirma. La inversión es un paso importante "para descubrir cuál será para mí el trabajo correcto en el fútbol en el futuro", dijo a Spiegel.

Y también entre los aficionados parece que el modelo es más Como que Leipzig. "No voy a convencer a ningún portugués que sea seguidor de Sporting, Benfica o Porto. Pero creo que sí puedo convencer a mucha gente fuera de Portugal de hacerse aficionada de Estrela", dice Mösmang.

¿Ha ganado ya alguna vez un título Estrela Amadora?

Convertirse en el segundo club favorito de los aficionados es a lo que aspiran últimamente algunos clubes. Porque es así: al público le encantan las historias de ascenso, y no ocurre solo desde que existen las redes sociales, pero los mecanismos de las redes sin duda han reforzado este fenómeno. Si ahora un club antes bastante desconocido de Portugal causara de repente sensación, esa es la esperanza, de pronto se abrirían posibilidades completamente nuevas. Es el fenómeno Bodö/Glimt.

Al igual que ocurrió con el primer rival del Bayern en la Champions League esta temporada, no hace tanto que Amadora tenía problemas financieros. En 2010 el equipo fue incluso retirado por completo de la competición y, tras una fusión con un club de tercera división en 2020, el club recuperó su antiguo nombre. Por eso, el club aún no ha ganado ningún título oficial. Y hasta el club predecesor con el mismo nombre solo tiene en su palmarés una Copa de Portugal de 1989/990. Mucho margen de mejora.