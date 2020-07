Los guiños entre el Papu Gómez y Racing

El argentino publicó una foto de su infancia con la camiseta de la Academia y desde las redes sociales del club no dudaron en responder con sutileza.

Un inesperado nombre apareció en el mercado de pases de Racing. Aunque se trate más de un coqueteo en redes sociales que una posibilidad concreta, la Academia y Alejandro Papu Gómez se lanzaron guiños mutuos que generaron la ilusión de más de un hincha de la Academia.

Todo comenzó cuando el capitán del publicó en su Instagram una foto de su infancia, luciendo la camiseta de Racing dentro del club de Avellaneda, en la previa de un partido del fútbol infantil.

"Canilleras hasta los tobillos, botines de fútbol, pelo cortado por mi mamá, la 7 del Piojo López y a jugar. Qué recuerdos del baby fútbol de de Avellaneda", escribió el ex- junto a la imagen.

La respuesta de Racing no tardó demasiado en llegar, aunque la misma fue a través de Twitter: la cuenta oficial de la Academia citó un posteo de esa misma imagen que había subido el Papu y dio un paso más: "Y cuando quiera romperla en el país, las puertas del Coliseo lo esperan".

Pese a esto, el propio Gómez reconoció el año pasado que de chico era hincha del clásico y eterno rival de Racing, Independiente. "De chico era hincha de Independiente. Mucha gente no lo sabe, pero soy el sobrino de Hugo Villaverde, es el hermano de mi mamá, y mi viejo es el guardavida de la pileta hace más de 30 años", contó, en charla con FM 94.7.

No obstante, a sus 32 años, Gómez es figura del Atalanta, uno de los equipos revelación de la temporada (cuarto en la y en cuartos de final de la ), y recientemente declaró que no tiene en sus planes regresar al fútbol argentino. "Nunca me tiró volver. Conozco muchos compañeros que están contando los días por volver. Ni en pedo me quiero retirar allá", declaró.