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El Aston Villa puede haber encontrado al portero más codiciado del fútbol mundial. La espectacular llegada de Zion Suzuki a Villa Park ha desatado una pugna entre los grandes clubes europeos. El internacional japonés ha protagonizado un ascenso meteórico a las órdenes de Unai Emery, lo que ha llevado a clubes de peso de la Premier League y de Europa continental a plantearse presentar ofertas de récord en el futuro.

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Los grandes de Europa ponen sus ojos en Villa Park

Según TEAMtalk, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se han convertido en grandes admiradores de Suzuki, portero del Aston Villa, tras su excepcional comienzo en la Premier League. El jugador de 24 años llegó a las Midlands durante el mercado de fichajes de verano con la difícil tarea de sustituir a Emi Martinez, uno de los favoritos de la afición, pero ya se ha consolidado como un talento de primer nivel.

Aunque varios clubes siguieron al jugador japonés antes de su llegada a Inglaterra, sus actuaciones al más alto nivel han confirmado el interés que despertaba. El PSG estudió fichar al portero durante el verano, pero finalmente decidió seguir contando con Matvey Safonov y Lucas Chevalier. Sin embargo, el campeón francés ha mantenido su interés y se ha quedado sorprendido por la rapidez con la que el jugador se ha adaptado a las exigencias físicas del fútbol inglés.

Los rivales de la Premier League se suman a la puja

El interés no se limita al continente: cuatro grandes de la Premier League también siguen de cerca la situación en Villa Park. Tanto el Arsenal como el Manchester City han estado observando al jugador mientras evalúan el futuro del mercado de porteros, y al Tottenham Hotspur también se le atribuye un gran interés. Un traspaso en 2027 podría ser una posibilidad si el club del norte de Londres decide formalizar su interés, aunque tendría ante sí la difícil tarea de convencer de que lo deje marchar a un club con las ambiciones actuales del Villa.

El Liverpool es otro pretendiente interesante, especialmente por la incertidumbre que sigue rodeando el futuro a largo plazo de Alisson Becker en Anfield. Aunque el Liverpool ha asegurado la incorporación del joven talento belga Lucca Brughmans para 2027 y ya cuenta con Giorgi Mamardashvili en su plantilla, este último no es considerado actualmente el sucesor definitivo de Alisson. Por ello, la directiva del Liverpool continúa siguiendo a otros candidatos, con Suzuki firmemente en su radar tras sus actuaciones dominantes con el equipo de Unai Emery. La fuerte competencia por su fichaje apunta a que cualquier futura puja implicará a los clubes más poderosos de la liga, todos ellos interesados en hacerse con un jugador que muchos creen que aún no ha alcanzado todo su potencial.

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Un traspaso récord en el horizonte

Getty Images

Pese al creciente interés, el Aston Villa mantiene la calma respecto a su valioso jugador. Tras fichar a Suzuki por 30 millones de libras en verano y firmar con él un contrato de cinco años, el club no siente ninguna presión por venderlo y considera al portero una pieza clave para sus aspiraciones en la Champions League.

La directiva de Villa Park cree haber fichado al portero joven más prometedor del fútbol y está encantada con su impacto inmediato en la plantilla. Su firme postura se ve reforzada por el compromiso a largo plazo del jugador, lo que significa que cualquier club que aspire a cerrar un acuerdo probablemente tendrá que pagar una cantidad sin precedentes para doblegar la resistencia del Villa.

De hecho, cada vez se apunta más a que Suzuki podría acabar batiendo el récord mundial de traspaso de un portero, que actualmente corresponde a los 70 millones de libras que el Chelsea pagó por Kepa Arrizabalaga en 2018. Dada su edad, su enorme margen de mejora y el poder económico de los clubes que le siguen, numerosas fuentes pronostican que el jugador de 24 años podría convertirse en el portero más caro de todos los tiempos en los próximos años.