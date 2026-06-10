Los grandes clubes europeos se quedan con las manos vacías: un supertalento de dieciséis años opta por un paso intermedio

El Bayer Leverkusen ha fichado a Kennet Eichhorn, informa Sky Sports. El joven alemán, seguido por varios grandes de Europa, deja el Hertha BSC para sumarse al proyecto de Leverkusen.

Eichhorn, que esta temporada jugó veinte partidos en la segunda división alemana, había llamado la atención del Manchester United, el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el Barcelona.

Sorprendentemente, fichará con Leverkusen hasta 2031, club que acabó sexto en la Bundesliga. Con la probable salida del técnico Kasper Hjulmand, el equipo se prepara para la Europa League.

El Leverkusen activó su cláusula de rescisión, estimada entre ocho y nueve millones de euros.

Formado en la cantera del Hertha, debutó a principios de esta temporada y, salvo por una lesión en el tobillo, fue titular habitual en el séptimo clasificado de la 2. Bundesliga.

A pesar de su juventud, el mediocampista causó una gran impresión en su temporada de debut gracias a su habilidad técnica, su regate y su valentía, y se convirtió en pieza clave del equipo berlinés.

El club esperaba ascender tras tres años en la 2. Bundesliga, pero falló: cedió muchos puntos a finales de 2025 y principios de 2026, y perdió cuatro de los últimos seis partidos.