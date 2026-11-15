Los golpes se suceden: una estrella de Francia aumenta los problemas de Enrique

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El extremo francés Désiré Doué no pudo disputar el encuentro ante Turquía en la Liga de las Naciones de la UEFA, debido a que sintió dolores en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, en un nuevo revés para el entrenador Luis Enrique.

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El diario Sport informó de que el Paris Saint-Germain sigue acumulando problemas físicos. El último en despertar la preocupación fue Désiré Doué, que se ausentó de la lista de la selección de Francia para el duelo ante Turquía, el domingo por la noche.

El extremo sintió molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha durante las horas previas al partido, y el técnico Zinedine Zidane prefirió no arriesgar con él, según informaron los medios franceses.

La ausencia del jugador del Paris Saint-Germain llega tras el violento incidente que sufrió durante el partido contra Italia, cuando recibió un fuerte golpe que le dañó uno de los dientes.

Doué tuvo que recibir atención médica, antes de que posteriormente le prepararan una protección especial para evitar que sufriera nuevos problemas. Sin embargo, su ausencia frente a Turquía no está relacionada en modo alguno con aquel suceso, sino que se debe a nuevas molestias musculares.

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La lesión de Doué representa un nuevo revés para el Paris Saint-Germain, que atraviesa un periodo muy complicado en este aspecto, aunque el alcance de los problemas físicos que padece el exjugador del Rennes aún no está claro.

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El técnico Luis Enrique se encuentra limitado desde hace semanas por una larga lista de bajas que no deja de aumentar.

Desde la grave lesión que sufrió Kvaratskhelia ante el Barcelona, hasta los problemas físicos que padecieron sucesivamente Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes y Achraf Hakimi, este último el más reciente en sumarse a la lista de ausentes.

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La acumulación de estos reveses supone una gran dificultad para el técnico Enrique a la hora de realizar rotaciones entre los jugadores y, pese a ello, el Paris Saint-Germain sigue liderando el panorama tanto en la Ligue 1 como en la Liga de Campeones de Europa.