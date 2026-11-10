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Los golpes se suceden para Zidane: una nueva estrella francesa se perderá los duelos ante Italia y Turquía

Italia vs Francia
Italia
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UEFA Nations League A
M. Thuram
Z. Zidane
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Francia

Las lesiones persiguen a Francia

Los golpes se suceden para Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, después de confirmarse la baja de un nuevo jugador para el presente parón.

El exentrenador del Real Madrid afronta numerosos desafíos durante el actual parón internacional ante la ausencia de un gran número de piezas clave debido a la maldición de las lesiones; se pierden la cita William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) y Esteban Lepaul (Rennes).

A la lista se suma el defensa Dayot Upamecano, que se perderá el duelo ante Italia por sanción.

Ayer se anunció la exclusión de Pierre Kalulu, jugador de la Juventus, por lesión, y Zidane convocó en su lugar a Sacha Komdepi, jugador del Wolfsburgo.

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12 nov 2026

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Y hoy, el sitio web «Foot Mercato» informó de que Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, se perderá la concentración de la selección francesa en este parón internacional.  

Tras ser convocado con la selección francesa por Zinedine Zidane por primera vez después de su ausencia del parón internacional del pasado septiembre, Marcus Thuram no estará en la lista definitiva. El delantero del Inter de Milán, lesionado, se perderá los partidos ante Italia (jueves) y Turquía (domingo).

Tras su lesión en los isquiotibiales de la rodilla derecha durante la victoria del Inter por 2-0 sobre el Como el domingo, Marcus Thuram no pudo participar en los entrenamientos de la selección francesa y permaneció bajo cuidado médico, pero su estado no mejoró, por lo que el cuerpo médico francés le permitió regresar a su club. Su sustituto se anunciará próximamente.

 

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