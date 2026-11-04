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Pep Guardiola Richard Masters Man City Premier LeagueGetty
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Los éxitos de Guardiola bajo la lupa: ¡una nueva desgracia amenaza al Manchester City!

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El Manchester City se enfrenta a la amenaza de la apertura de una nueva investigación por posibles infracciones financieras en las temporadas posteriores a 2018.

Esto se produce después de que surgieran interrogantes dentro de la Premier League sobre la persistencia de los efectos de las infracciones que el club fue declarado culpable de cometer, según informó el diario británico "The Independent".

Una comisión independiente había declarado al Manchester City culpable de cometer 114 infracciones de las normas financieras, en un caso relativo al periodo comprendido entre 2009 y 2018, mientras que el club mantiene su inocencia y continúa con el procedimiento de apelación contra la decisión.

¿Por qué se enfrenta el City a una nueva investigación?

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El problema radica en que la comisión independiente reveló que el valor de los contratos de patrocinio del club se había inflado mediante fondos aportados por los propietarios de forma no declarada.

Esto suscitó interrogantes entre los directivos de los clubes ingleses sobre si estas prácticas realmente habían cesado tras 2018, sobre todo porque los ingresos comerciales del Manchester City se mantuvieron en niveles elevados.

Algunos directivos consideran que la continuidad de las mismas relaciones entre el club y las entidades patrocinadoras vinculadas a Abu Dabi podría abrir la puerta a nuevas acusaciones, si se demuestra la persistencia de la financiación no declarada y la falta de valoración de los contratos de patrocinio conforme a su verdadero valor de mercado.

Los éxitos de Guardiola, en entredicho

La relevancia de estos interrogantes aumenta debido a los grandes logros conseguidos por el Manchester City tras 2018 bajo la dirección de Pep Guardiola.

El equipo se coronó campeón de la Premier League en seis ocasiones a lo largo de siete temporadas, entre ellas cuatro títulos consecutivos, además de conseguir el triplete nacional y, posteriormente, el triplete histórico en la temporada 2022-2023, que incluyó la conquista de la Liga de Campeones por primera vez.

Algunos directivos de los clubes consideran que el periodo posterior a 2018 no ha recibido el suficiente escrutinio, pero la apertura de una nueva investigación podría requerir pruebas adicionales, como los correos electrónicos filtrados que provocaron el inicio de la primera investigación.

¿Se convertirá la investigación en un elemento de presión?

Por su parte, algunos directivos advierten de que la apertura de una nueva investigación podría prolongar el caso durante años adicionales, mientras que otros prefieren esperar el resultado de la apelación y las sanciones previstas, cuya publicación se espera a lo largo del presente mes de noviembre.

Según el informe, algunos directivos consideran que la insinuación de una nueva investigación podría utilizarse como elemento de presión durante las negociaciones sobre las sanciones, de modo que la liga evite abrir un expediente adicional a cambio de que el Manchester City acepte la sanción del caso actual.

El asunto gana sensibilidad ante la posibilidad de que el club se ponga a la venta, ya sea por decisión del organismo regulador independiente del fútbol o de forma voluntaria, puesto que la apertura de una nueva investigación podría hacer al club menos atractivo para los posibles compradores debido al riesgo de sanciones futuras.

De momento, el Manchester City sigue manteniendo su inocencia, mientras el entorno del fútbol inglés espera la resolución de la apelación y la determinación de las sanciones definitivas.

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