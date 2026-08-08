Dusan Tadic todavía no ha podido causar una buena impresión durante su debut en la Eredivisie con el NEC. El conjunto de Nimega firmó una primera parte dramática ante el Telstar y se marcha al descanso en casa con un 0-2 en contra. La actuación del serbio de 37 años está siendo muy criticada en las redes sociales y entre los aficionados del NEC.

El Telstar solo necesitó medio minuto en De Goffert para abrir el marcador. Tras un saque de banda largo, Soualhia prolongó el balón hacia Patrick Brouwer, que mantuvo la calma y superó al portero del NEC Gonzalo Crettaz. Después, el NEC buscó con insistencia el empate y tuvo ocasiones por medio, entre otros, de Tjaronn Chery y Sami Ouaissa, pero no logró aprovecharlas.

En lugar de eso, los visitantes doblaron su ventaja a los 24 minutos. Brouwer asistió a Rui Mendes, que colocó el balón con clase en la escuadra lejana y puso así el 0-2 para el Telstar. Después, el NEC trató de meterse de nuevo en el partido, pero tuvo grandes dificultades para exigir de verdad al guardameta Ronald Koeman junior.

Por ahora, Tadic no pudo marcar la diferencia. El veterano apenas entró en juego en el primer cuarto de hora y sobre todo dejó ver con sus gestos su descontento con la actuación de su equipo. En X, los espectadores se preguntan abiertamente qué puede aportar todavía el atacante: “Tadic de titular en lugar de Linssen, sí, así pierdes muchísima calidad. La prueba está sobre el campo”, escribe un espectador.

Otro también ve una diferencia clara con las otras opciones ofensivas del NEC. “Sí que hay diferencia, Tadic o ese japonés (Koki Ogawa, red.) en punta”, se lee, mientras que otro espectador responde: “Claro, Linssen en el banquillo, pues pasa esto con Tadic”. También se menciona con ironía la expectación en torno al gran nombre del serbio: “¿Dónde está el gran show de Tadic?”

El regreso de Tadic a la Eredivisie también provoca reacciones desde Ámsterdam. Un aficionado del Ajax alude a los comentarios de seguidores que habrían querido ver de nuevo al ex capitán en el Johan Cruijff Arena: “Espero que la gente que quería que Tadic volviera al Ajax también esté viendo el NEC-Telstar”. El sentir es claro: los espectadores consideran que Tadic apenas está mostrando en su primera actuación con el NEC por qué existe tanta expectativa en torno a su llegada.

También en el foro de aficionados SV NEC las críticas son duras. “Chery y Tadic, ya no les da para esto”, escribe un aficionado, tras lo cual otro hincha afirma que los problemas del NEC “quedan hoy dolorosamente claros”. Un tercer aficionado tampoco está nada impresionado con los dos veteranos en ataque: “Tadic y Chery van arrastrándose arriba. Qué imagen tan triste de ver”.

El Ahmadi, sobre Tadic

El analista de ESPN Karim El Ahmadi tampoco está impresionado con Tadic al descanso del partido. “Tengo que decirlo: es muy difícil para él. No está nada cómodo”, señaló el excentrocampista. “De lo que depende es de entrar en contacto con el balón y luego hacer que la gente se mueva a su alrededor. Si está dentro del área, tiene que poder aguantar un balón, pero tiene a tantos jugadores del Telstar encima”.