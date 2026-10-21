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Betis - FeyenoordZiggo Sport
Siep Engelen
Traducido por

Los espectadores se llevan un susto de muerte en el Real Betis-Feyenoord: «Increíble, esto ya no se ve nunca»

Real Betis vs Feyenoord
Real Betis
Feyenoord
Liga de Campeones

El estado del césped del Estadio La Cartuja ha causado una gran sorpresa entre quienes siguen el partido entre el Real Betis y el Feyenoord. Tanto periodistas como aficionados han criticado en las redes sociales las condiciones del terreno de juego.

Desde arriba ya se aprecia que en algunas zonas apenas queda césped, pero su mal estado resulta aún más evidente desde una cámara situada más cerca del campo. 

Jeroen Kapteijns, periodista de De Telegraaf, ve cómo los trozos de césped salen literalmente volando. «Qué campo tan increíblemente malo para el Real Betis-Feyenoord», escribe en X. 

«Un terreno de juego indigno de un partido de la Liga de Campeones», continúa. «Los trozos de césped salen volando y está lleno de calvas. Hoy en día casi nunca se ve algo así». 

Varios aficionados también se han percatado de que el campo está en muy mal estado. «El tercer campo de un club amateur cualquiera de los Países Bajos está mejor que este patatal», escribe Richard en X. «El campo del Telstar estaba cuatro veces mejor que el del Betis», añade Arjen. 

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Giovanni van Bronckhorst ya había criticado el césped en la rueda de prensa previa al encuentro. «No está en condiciones óptimas. En nuestros últimos partidos, el césped estaba magnífico. Este está peor. No sé a qué se debe, pero no es el campo que esperas a nivel de la Liga de Campeones».

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, sí tenía una explicación. Señaló los numerosos partidos disputados en casa últimamente. «Tenemos un encargado del césped magnífico, así que espero que se arregle pronto. Pero, aunque el campo esté en mal estado, nos perjudica tanto a nosotros como al rival».

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