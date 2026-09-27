Los espectadores se irritan enormemente tras 45 minutos con un solo hombre en el Serbia-Países Bajos

El comentarista de la NOS Jeroen Grueter está recibiendo muchas críticas de los espectadores en X. Durante el Serbia-Países Bajos, la plataforma se está llenando de críticas a los comentarios del natural de Utrecht.

Tras 45 minutos, la selección neerlandesa gana 0-1 a los serbios, después de que Mexx Meerdink transformara sin fallo el penalti provocado por Crysencio Summerville en su debut como titular. Aun así, los espectadores del duelo de la Liga de Naciones parecen estar molestos con el comentarista de turno.

A los doce minutos, Cody Gakpo fue derribado por Sasa Lukic con una entrada. Durante la acción, el delantero se quedó enganchado con la pierna entre las piernas del serbio. Finalmente, Gakpo tuvo que retirarse lesionado. Grueter lo calificó como una “falta malintencionada”.

“También aquí el comentarista vuelve a ser un idiota con respecto a la falta sobre Gakpo. ¡Lukic juega el balón y Gakpo le da una patada en la pierna!”, escribe Ron. Ed tampoco está nada encantado con Grueter. “Oh no… El comentarista del fútbol hoy es Grueter. Habla por hablar, como siempre con él”.

El comentarista también está recibiendo críticas por su elección de palabras en el penalti de Meerdink. En ese momento se refirió a Antonín Panenka, que hace cincuenta años ejecutó por primera vez su famoso penalti picado en el mismo estadio.

“Que en la NOS tenemos pésimos charlatanes ya es sabido. Ese Grueter se lleva la palma. ¿Cómo se te ocurre suponer que un neo internacional va a hacer un Panenka porque Panenka lo hizo una vez en esa portería? ¡No tiene ni idea del juego!”, opina Jan.

“Grueter vuelve a estar hojeando con empeño su libro de mensajes absurdos. No para de hablar y no sale nada sensato”, se puede leer en X. “Qué bocazas como comentarista. Por favor, un cambio”, también se ha publicado.























