Los espectadores neerlandeses, frustrados, dicen lo mismo sobre Saibari tras su nuevo golazo en el Mundial

Ismael Saibari volvió a dejar huella en el Mundial. El centrocampista, traspasado del PSV al Bayern de Múnich, adelantó a Marruecos ante Escocia a los 60 segundos con un gran gol. En las redes, los aficionados del PSV mezclan admiración y frustración.

El partido en el Boston Stadium apenas había comenzado cuando Saibari atacó. A los 71 segundos, el centrocampista ofensivo recibió en la derecha del área tras un pase de Brahim Díaz y, desde un ángulo difícil, soltó un disparo potente que se coló por la escuadra, dejando sin opciones al portero Angus Gunn.

Es su segundo golazo en pocos días: la semana pasada batió a Brasil con un magnífico globo sobre Alisson.

Su nuevo papel de héroe ha generado numerosas reacciones entre los aficionados neerlandeses en X, aunque la mayoría no comentan el gol, sino los 55 millones de euros que el PSV recibió del Bayern por él.

«Earnie (Stewart, nota del editor) quería vender a Saibari por muy poco. Es un escándalo. El Leipzig pide 100 millones por un jugador igual», escribe un aficionado del PSV. Otro hincha del PSV lo confirma: «En Eindhoven ya sabíamos que Saibari es un crack, ¡ahora lo sabe el mundo entero! Menudo golazo».

Otros creen que el PSV podría haber pedido más: «Podríamos haberlo vendido por 75 millones tras el Mundial; fue una tontería», opina un seguidor. Y otro concluye: «Saibari dijo que sí demasiado pronto».