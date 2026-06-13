Los espectadores llegan a la misma conclusión tras ver un vídeo especial del campamento de la selección holandesa: «El ambiente es...»

Un video del canal oficial OnsOranje, en el que el seleccionador Ronald Koeman felicita al portero Mark Flekken por su 33.º cumpleaños, ha generado numerosas reacciones en redes sociales. La mayoría concluye, con sarcasmo, que el entusiasmo brilla por su ausencia.

La selección holandesa se encuentra en Kansas City preparando el Mundial; el domingo por la noche debutará ante Japón.

En el vídeo, el grupo se reúne en un salón y Koeman toma la palabra. «Buenos días a todos. Tenemos a alguien que cumple años entre nosotros. Felicidades. Toma. Disfruta del día y espero que esto también te haga feliz», dice el seleccionador mientras le entrega un regalo a Flekken. No se ve qué recibe el portero, ya que no abre el paquete.

Flekken responde: «Gracias por las felicitaciones. Estar con vosotros siempre es especial. Nos espera un torneo bonito, crearemos buenos recuerdos y sacaremos el máximo partido a nuestro gran grupo».

Tras su breve discurso, los internacionales presentes aplauden. Los espectadores reaccionan sorprendidos: en los comentarios destacan que, en su opinión, la reunión transmite poca energía.

«Por lo que se ve, se lo están pasando genial», escribe un aficionado bajo el vídeo. Otro comenta: «¡Están con muchas ganas!». Otro añade: «¡El ambiente es genial!».

Otro añade: «Me llama la atención que todo parezca tan estático, poca diversión, mucha presión. Es solo un fragmento, pero no transmite la sensación de que este equipo vaya a sorprender. ¡Aun así, seremos CAMPEONES DEL MUNDO!».

Flekken también recibe críticas: «Parece que el regalo se lo pagara de su bolsillo, ¡vaya entusiasmo!», comenta un usuario. Otro añade: «Uf, qué orador… el entusiasmo y la pasión por ganar saltan de mi pantalla».







