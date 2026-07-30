Los espectadores enloquecen por completo con el intérprete del Ajax durante la rueda de prensa de Míchel

El Ajax se clasificó con autoridad este jueves por la noche para la tercera ronda previa de la Conference League gracias a una victoria por 4-1 sobre el FK Vojvodina, en la que Oscar Gloukh fue la gran figura con un hat-trick perfecto. Después llegó una primera rueda de prensa bastante trabada del entrenador Míchel en el Johan Cruijff ArenA, en la que llamó especialmente la atención la dificultosa traducción de la intérprete presente. En X, los espectadores se quejan en masa de la mujer.

Míchel abrió la rueda de prensa en español, porque todavía no se siente lo suficientemente cómodo como para hablar inglés de forma extensa. La traducción de la intérprete al neerlandés fue después especialmente dificultosa, tras lo cual el español acabó optando por responder él mismo en inglés a parte de las preguntas. Eso también resultó visiblemente complicado.

Sobre todo en las redes sociales, la rueda de prensa generó muchas reacciones. En X, muchos espectadores expresaron su frustración por la traducción, y varios usuarios consideraron que la intérprete no tenía suficientes conocimientos de fútbol como para trasladar correctamente las explicaciones de Míchel.

"Habría sido mejor usar como traductor a Sam van Royen (presentador de Ziggo Sport, red.). A la intérprete le cuesta traducir explicaciones tácticas", escribe un aficionado. Otro espectador es igual de crítico: "La próxima vez deberían dejar a esta intérprete en casa. Está claro que no entiende de fútbol."

"Me parece bastante útil que el Ajax use durante una rueda de prensa a una intérprete que entienda el juego. Esto es realmente inadmisible", dice una reacción muy compartida. Otro aficionado escribe: "Una intérprete terriblemente mala en el Ajax. Si vas a traducir, asegúrate de conocer al menos los términos futbolísticos y las posiciones."

Algunos espectadores, en cambio, sí pudieron verle el lado humorístico. "Esta rueda de prensa me está provocando una sensación muy incómoda en el estómago", escribe alguien con emojis de risa, mientras otro comenta con cinismo: "La rueda de prensa va de maravilla." Otro aficionado del Ajax lo resume brevemente: "Una intérprete que no entiende nada de fútbol... Bien hecho, Ajax."

Las críticas siguieron acumulándose a gran velocidad. "Qué intérprete tan rematadamente mala durante la rueda de prensa de Míchel", escribe un aficionado, mientras otro se pregunta en voz alta: "¿Esta intérprete realmente domina el español?" También se escucha la petición de intervenir rápido: "Yo sustituiría a esa intérprete muy pronto. Está claro que entiende poco de fútbol y además traduce realmente mal."