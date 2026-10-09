Ruben van Bommel volvió a provocar una gran polémica este viernes por la noche durante el partido en casa del PSV contra el sc Heerenveen. El atacante del PSV golpeó de lleno en la cara al defensa Sam Kersten con el pie en el minuto 32, pero se fue sin tarjeta. En las redes sociales, varios espectadores reaccionaron con furia a la decisión del árbitro Joey Kooij.

El incidente se produjo tras un despeje largo del portero del PSV, Matej Kovár. Van Bommel fue con el pie hacia el balón, mientras Kersten intentaba alejarlo con la cabeza. El jugador del PSV falló por completo el balón y golpeó de lleno en la cara al defensa del Heerenveen.

Kersten cayó al suelo con mucho dolor y necesitó asistencia médica. Kooij señaló una falta a favor del Heerenveen, pero decidió no sancionar a Van Bommel con tarjeta amarilla ni roja. Como consecuencia, Kersten también tuvo que permanecer un minuto en la banda tras ser atendido debido a la nueva norma.

La decisión de Kooij ha provocado una gran indignación en las redes sociales. "Van Bommel suelta una patada de lleno en la cara de alguien, no toca el balón y no recibe nada. Ya es la segunda vez esta temporada que se libra de la roja. ¿Cuántas veces más se va a ir Van Bommel de rositas con esto? ¡Qué vergüenza!", escribió un espectador enfadado en X.

Llama la atención que Joey Veerman, que ahora juega en el Borussia Dortmund, sí vio la tarjeta roja a principios de esta temporada por una acción similar. Durante la disputa de la Supercopa de los Países Bajos contra el AZ, el entonces centrocampista del PSV golpeó en la cabeza con los tacos a Mexx Meerdink.

Otro espectador recordó un incidente anterior: "Si ves cuántas veces Van Bommel arrolla a alguien, en el caso de Bouwman eso no pudo haber sido accidental de ninguna manera".

Con ello, obviamente se hace referencia a la muy comentada falta de Van Bommel durante el gran duelo de liga entre Ajax y PSV (1-3) del 5 de septiembre. El atacante entró con dureza en el minuto 80 sobre el defensa del Ajax Aaron Bouwman, que iba con la cabeza hacia el balón. El árbitro Sander van Eijk sancionó entonces el choque únicamente con tarjeta amarilla.







