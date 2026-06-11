El Mundial 2026 comenzó el jueves con el partido México-Sudáfrica. El anfitrión se adelantó pronto gracias a Julián Quiñones, pero la conversación de los espectadores cambió tras 20 minutos. La cadena NOS emitió un bloque publicitario durante la pausa de hidratación, lo que generó malestar.

México se adelantó ante Sudáfrica ante su público a los diez minutos y parecía encaminarse hacia una noche inaugural sin preocupaciones. Sin embargo, la atención de muchos espectadores se desvió de repente a mitad de la primera parte. Tal y como se había anunciado previamente, la FIFA impuso una pausa para hidratarse alrededor del minuto 25.

En lugar de mantener las imágenes del estadio, la NOS emitió un bloque de anuncios de unos dos minutos, lo que desencadenó una oleada de críticas en las redes.

«La publicidad durante la pausa para hidratarse es realmente escandalosa. ¿Qué estamos haciendo?», escribe un espectador en X. Otro lo califica como «el golpe de gracia para el verdadero aficionado al fútbol» y añade: «El fútbol es tuyo y mío, no de la industria».

Las críticas no apuntaron solo a la NOS, sino a la creciente comercialización del fútbol. «La publicidad en la pausa nunca debería normalizarse», escribe un usuario. Otro concluye: «Esa pausa no es para los jugadores, sino para vender más anuncios».

Varios usuarios comparan con las retransmisiones en Bélgica y Alemania, donde no hubo cortes.

«Si esto sigue así, muchos espectadores se pasarán a la VRT. ¿A quién se le ocurre esto?», escribió un espectador irritado.

Además, muchos se preguntan por qué el reloj sigue corriendo durante la pausa. «Tres minutos de descanso y luego tres de añadido; podrían haber seguido hasta el descanso», señalan. Otros critican que la pausa rompe el ritmo del partido.

Aunque la FIFA creó esas pausas para que los jugadores se hidraten, asociarlas a la publicidad resulta, para muchos aficionados, un exceso. «Qué monstruosidad comercial es este Mundial», escribió un seguidor. «Ya estoy harto».