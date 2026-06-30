Los espectadores del Países Bajos-Marruecos se hartaron en un minuto de lo mismo

La selección holandesa no recibió una cálida bienvenida el lunes por la noche en el Estadio BBVA de Guadalupe (México), durante los octavos de final del Mundial contra Marruecos. Incluso antes del partido, se escucharon fuertes silbidos durante la presentación de los jugadores de la «Oranje» y el himno nacional holandés. Durante el encuentro, los silbidos se repitieron cada vez que Holanda tenía el balón, lo que molestó a muchos televidentes.

En casa tampoco pasó desapercibido: un minuto después del inicio, las redes ya ardían con críticas al ruido.

El recibimiento hostil se explica en gran medida por la presencia de numerosos aficionados mexicanos. En México aún duele la controvertida eliminación ante Países Bajos en el Mundial 2014, cuando Robben forzó un penalti en el último minuto. Desde entonces, el lema «No era penal» se popularizó entre los aficionados mexicanos.

Por eso muchos locales apoyaron a Marruecos, además de los propios hinchas marroquíes, muy ruidosos.

En X predomina el malestar por el ambiente en el estadio. Muchos espectadores califican los silbidos constantes de antideportivos y molestos, mientras que otros consideran que empañan la imagen de un partido del Mundial. El ruido se escucha en cada toque de balón de la selección holandesa.

«Qué ambiente tan horrible en el estadio. Indigno de un partido del Mundial», escribe Diego. Claudia se pregunta: «¿Van a silbar y abuchear todo el partido? Es infantil y antideportivo».

Emily coincide: «Han vuelto a empezar con esos silbidos antipáticos. Es infantil».

«Qué encantador es el público de allí», escribe alguien con ironía. Serge concluye que el silbido constante al rival acapara la atención.



