Los espectadores del Países Bajos-Marruecos están indignados con un jugador tras el primer tiempo

Holanda y Marruecos empatan 0-0 al descanso de los dieciseisavos del Mundial. La ‘Oranje’ arrancó lenta, pero mejoró con el paso de los minutos. Jan Paul van Hecke destacó por sus duelos físicos y una herida sangrante en la cabeza.

En las redes, la pausa se centra en el árbitro Wilton Pereira Sampaio: muchos lo critican por no frenar el juego físico de Marruecos.

El momento más comentado llegó a los 25 minutos, cuando Azzedine Ounahi golpeó con el codo a Van Hecke en la cara. Ronald Koeman protestó airadamente, pero el árbitro no mostró tarjeta y el VAR no intervino.

En un córner, Van Hecke sufrió una herida en la cabeza tras un choque con Noussair Mazraoui, quien golpeó con el pie al defensa. Aunque pareció un accidente, muchos creen que Sampaio debió ser más riguroso.

Justo antes del descanso, Sampaio pitó una falta ofensiva de Brian Brobbey sobre el portero Yassine Bounou en un córner holandés, aunque el delantero no parecía haber hecho nada malo.

En X llueven las críticas: «Ojalá aparezca el VAR en la segunda parte», «¿Qué hay que hacer para ver una amarilla?», «¿Se olvidó el árbitro de sus tarjetas?» y «Este partido le viene grande».

El trato a Van Hecke indigna: «Van Hecke saldrá del partido como si le hubieran dado una paliza durante 90 minutos. Ni una sola tarjeta amarilla», escribe alguien, mientras que otro comenta: «Tres faltas graves sobre Van Hecke y nada de nada».

La acción con Brobbey también desconcierta: «Un árbitro que solo amonesta a Brobbey y luego pita en cuanto se acerca. Vergonzoso», se lee en X. Otro espectador concluye: «Un arbitraje muy flojo para un partido tan importante».