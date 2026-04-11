Los espectadores del Heracles - Ajax se quejan en masa de lo mismo en tan solo dos minutos

A los pocos minutos del inicio del Heracles Almelo-Ajax, los espectadores ya protestan por la elección de las camisetas. En las redes sociales llueven las quejas: el uniforme local, mayormente blanco y negro, y el tercero del Ajax, en tono crema, se confunden en televisión.

La combinación de la camiseta local del Heracles, en blanco y negro, y la tercera del Ajax, en tono crema, provoca confusión.

«La KNVB dijo que la azul de visitante del Ajax no contrastaba lo suficiente con la blanca y negra del Heracles», explica la peña Ajax Life en X, y añade con sarcasmo: «¡Por suerte, el color de la tercera camiseta sí que se distingue bien!».

En X, los espectadores expresan masivamente su frustración. Maris escribe: «Podrían haberse puesto otras camisetas».

Otro usuario se pregunta: «¿A quién se le ha ocurrido esto? ¡Blanco y blanco!».

Stefanovic coincide: «Esas camisetas del #HerAja se parecen demasiado».

Phyllis lo resume con cinismo: «Qué práctico, blanco contra crema 🙄».

Con humor, Mika024 escribe: «Bonita elección de atuendo». Tim añade: «Un daltónico ve lo mismo que nosotros en cuanto a las camisetas #heraja».

Para cerrar, Mouzzi lo resume así: «Buena combinación de colores, hay que fijarse muy bien para saber quién es quién».