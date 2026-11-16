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Quinten Timber está recibiendo duras críticas en X durante el partido de la Liga de Naciones entre Alemania y Países Bajos. El centrocampista tiene en Berlín la oportunidad de sustituir al lesionado Frenkie de Jong, pero no convence en absoluto a los espectadores. Al descanso, Países Bajos pierde 1-0 y en las redes sociales se multiplican las peticiones de que sea sustituido.

El seleccionador Xavi sorprendió antes del duelo contra Alemania al dar preferencia a Timber sobre Teun Koopmeiners. El centrocampista forma la medular de Países Bajos junto a Joey Veerman y Tijjani Reijnders, pero lo está pasando especialmente mal ante la intensa presión de los alemanes.

En X, las críticas a Timber son duras. Varios espectadores destacan, sobre todo, la diferencia con De Jong. «¿Cómo puedes pensar que Quinten Timber puede sustituir a Frenkie?», se pregunta un sorprendido aficionado.

Otro espectador tampoco entiende la decisión de Xavi. «Quinten Timber en lugar de Frenkie de Jong. Es diecisiete veces más flojo...», escribe en X. Otro lo resume así: «Qué futbolista tan mediocre es Quinten Timber».

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Según varios aficionados, a Timber le falta, sobre todo, visión de juego. «Necesitas jugadores más inteligentes en el centro del campo. A Quinten Timber le falta capacidad futbolística y simplemente no ve el juego», afirma un espectador.

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Otro espectador también es especialmente crítico con la actuación del centrocampista. Cree que el seleccionador debe intervenir en el descanso. «Quinten Timber no da la talla para este nivel. Hay que cambiar a Timber y a Reijnders», sentencia.

Otro aficionado incluso tiene ya un sustituto en mente. «Quinten Timber es el impostor esta noche. ¡Que entre Koopmeiners ya!», escribe. Así menciona al centrocampista al que, antes del partido, ya se veía como posible sustituto de De Jong.

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Las críticas, por lo demás, no se limitan a la actuación individual de Timber. La composición del equipo también suscita dudas. «Un Timber todavía pasa. Dos son demasiados. Qué desastre», escribe un espectador, en referencia a la presencia tanto de Quinten como de Jurriën Timber en el once inicial.