Los espectadores critican en masa a la NOS por un problema molesto durante el partido entre Holanda y Suecia

Holanda comenzó el sábado por la noche con una cómoda ventaja de 2-0 sobre Suecia en el Mundial, gracias a dos goles tempraneros de Brian Brobbey. Sin embargo, durante la primera parte las redes hablaron más del sonido de la retransmisión de la NOS que del partido.

Brobbey necesitó solo cinco minutos para marcar: tras una jugada de Gakpo, definió ante la portería sueca.

Antes de los veinte minutos, Brobbey repitió: centro de Denzel Dumfries desde la derecha y el ariete volvió a aparecer en el lugar adecuado. Holanda parecía sentenciar el partido muy pronto.

Durante la transmisión, muchos espectadores se quejaron del bajo volumen del sonido del estadio. «¿Soy yo o se oye muy bajo? Echo en falta ambiente», escribió Bianca.

Marleen lo compara con otras cadenas: «Qué aburrido en NPO 1, echo de menos el ruido del público. En ARD ya se oye mejor y en BBC One la experiencia es buena; allí sí se escucha a los aficionados».

Otro usuario lo corrobora: «En la BBC se oye y se ve que todo el estadio anima incluso en la pausa publicitaria; la NOS no lo muestra».

«Oye, NPO1, arregla ya ese sonido», escribe otra persona.