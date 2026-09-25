Los espectadores, atónitos por el «error garrafal» de Reiziger: «¿Cómo consigues hacer esto?»

Michael Reiziger recibe duras críticas este viernes por la noche tras el empate sin goles de la selección neerlandesa sub-21 ante Noruega sub-21. El equipo de Reiziger tenía que ganar en De Adelaarshorst para seguir dependiendo de sí mismo en la clasificación para la Eurocopa sub-21, pero no pasó del 0-0. Los espectadores cargan contra Reiziger por un «error» en la fase final.

El seleccionador utilizó en la segunda mitad tres ventanas de cambios y en cada una de ellas introdujo únicamente a un jugador. Ernest Poku dejó su sitio a Aymen Sliti en el minuto 66, Devin Haen fue sustituido diez minutos después por Lequincio Zeefuik y en el minuto 83 Sean Steur entró por Kees Smit.

Con ello, Reiziger agotó sus tres ventanas de cambios permitidas, pese a que solo había realizado tres de las cinco sustituciones máximas. En el fútbol profesional, los equipos pueden sustituir a cinco jugadores, pero esos cambios deben realizarse en un máximo de tres interrupciones; las sustituciones durante el descanso no cuentan como ventana de cambio.

Eso significaba que Reiziger aún tenía dos cambios disponibles en los minutos decisivos del partido, pero ya no podía utilizarlos. Por ello, el seleccionador ya no podía dar entrada, por ejemplo, a un delantero extra como Thom van Bergen en el momento en que la selección neerlandesa sub-21 debía ir con todo para forzar el tan necesario gol inicial.

En las redes sociales se reacciona con asombro ante la forma de actuar de Reiziger. «Reiziger ha desperdiciado también sus tres ventanas de cambios con tres sustituciones individuales. Qué bueno, hombre», escribe un espectador, mientras otro constata que el seleccionador «ha utilizado tres ventanas de cambios, pero aún le quedan dos sustituciones» y añade: «¡Echad a ese hombre!»

También al margen de la política de cambios hay críticas a las actuaciones bajo el mando de Reiziger. «Con todos los respetos para Michael Reiziger, pero sigo sin ver bien por qué tenía que convertirse en nuestro seleccionador. La selección neerlandesa sub-21 entre la esperanza y el miedo, una pena con todo este talento», escribe otro espectador.

La selección neerlandesa sub-21 sí tuvo oportunidades ante Noruega para decantar el partido a su favor. Devin Haen dispuso ya muy pronto de una gran ocasión tras un pase al espacio de Dave Kwakman, mientras que Gjivai Zechiël y Ernest Poku también generaron peligro, pero la defensa noruega acabó resistiendo.

Con el 0-0, Países Bajos es decepcionantemente cuarta en el grupo de clasificación y ya no depende de sí misma para lograr la plaza para la Eurocopa. Para la segunda posición, que puede dar acceso a los play-offs, la selección neerlandesa sub-21 depende ahora de un tropiezo en puntos de Israel sub-21, mientras que Países Bajos ya no se enfrenta a los israelíes; si ese tropiezo no se produce, la selección neerlandesa sub-21 ya no podrá alcanzar esa posición. Noruega sub-21 ya tiene asegurada la clasificación gracias a este resultado.











