Los errores... Pedri, víctima del partido entre España y Cabo Verde

Las críticas en España tras el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut mundialista de «La Roja» se centran en el seleccionador Luis de la Fuente, a quien el diario Sport señala como principal responsable del mal resultado.

El equipo, que cedió dos puntos clave en la pugna por el liderato, fue criticado por las decisiones tácticas del cuerpo técnico.

Según el diario Sport, Pedri fue la mayor víctima: jugó en una posición extraña y su rendimiento se resintió.

Según el rotativo, De la Fuente lo alejó de la construcción del juego y lo situó muy adelantado, detrás de los delanteros, lo que mermó su influencia.

Según el informe, Pedri pareció desorientado y tuvo que alejarse de sus zonas de influencia, acabando cerca de la línea de gol sin poder dejar su huella habitual.

Tampoco convenció la decisión de situar a Gavi en la banda izquierda, donde el centrocampista no aportó lo esperado y quedó lejos de su mejor nivel.

También cuestionó la elección de Ferran Torres, más útil para aprovechar espacios que para desbordar defensas cerradas.

Además, criticó que De la Fuente retrasara los cambios hasta el minuto 71, pese a las dificultades para generar ocasiones ante la defensa de Cabo Verde.

Recordó que el seleccionador repitió los errores de 2018 y 2022, cuando España dominó la posesión sin profundidad.

La crónica finaliza señalando que España faltó profundidad y velocidad en la transición ofensiva, por lo que se quedó con un solo punto, y que Pedri pasó de ser una de las armas clave de la selección a víctima de las decisiones técnicas de su entrenador.