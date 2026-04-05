Los entresijos de las decisiones del árbitro en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

Las grabaciones de audio de la sala de vídeo revelaron los entresijos de la anulación de la expulsión de Gerard Martín, jugador del Barcelona, durante el partido contra el Atlético de Madrid, que terminó con la victoria de los azulgranas por 2-1.

El diario español «AS» confirmó que el partido contó con dos jugadas polémicas en las que intervino el VAR. La primera se refiere a la anulación de la expulsión directa de Gerard Martín tras su entrada sobre Almada en el minuto 48, cuando la sala del VAR llamó a Busquets Ferrer, el árbitro del partido, para revisar la jugada en la pantalla, y acabó cambiando su decisión y limitándose a mostrar la tarjeta amarilla al joven jugador.

Las grabaciones publicadas por la Federación Española mostraron que la sala de VAR alertó al árbitro Ferrer para que evaluara una «posible anulación de la tarjeta roja» en la jugada de Martin.

La sala de vídeo dijo en su análisis de la jugada: «En mi opinión, es una jugada en la que el jugador del Barcelona juega el balón con naturalidad, es una dinámica de juego normal, en la que jugó el balón y luego se produjo el contacto con el jugador del Atlético de forma natural».

Tras revisar las imágenes, el árbitro Busquets Ferrer aceptó la interpretación, diciendo: «Bien, el jugador del Barcelona tiene el control del balón, lo juega y luego pisa al rival; es una dinámica natural», para confirmar a continuación la anulación de la roja y mostrar la tarjeta amarilla a Martín.

La segunda jugada supuso la expulsión de Nico González, jugador del Atlético de Madrid, que inicialmente recibió la segunda amonestación por una entrada sobre Lamine Yamal en el tiempo de descuento de la primera parte, pero el VAR volvió a llamar al árbitro, y este decidió anular la segunda tarjeta amarilla y mostrarle directamente la roja en su lugar.

El árbitro del VAR le dijo a Ferrer: «Te recomiendo una posible tarjeta roja por impedir una ocasión de gol claro», a lo que el árbitro se mostró de acuerdo tras revisar la jugada, diciendo: «El punto de contacto estaba claramente fuera del área, y la falta es evidente, sí, se disponía a disparar a puerta».

La sala del VAR continuó analizando la jugada y explicó: «En mi opinión, el delantero tiene el control del balón en todo momento, se dirige hacia la portería y la falta impidió una ocasión de gol claro, ya que no se acercaba ningún defensa», a lo que Ferrer respondió: «Estoy totalmente de acuerdo, no hay defensas a su alrededor y el siguiente paso era el disparo, voy a anular la segunda tarjeta amarilla y sacar la roja directa».



Lee también: Tensión entre bastidores... Filtraciones revelan la división en el vestuario del Barcelona