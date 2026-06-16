Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
LamouchiGetty Images
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Los entresijos de la sorprendente destitución de Al-Moushi: ¡ocho jugadores prometieron apoyarlo y luego le dieron la espalda!

S. Lamouchi
Suecia vs Túnez
Suecia
Túnez
World Cup
Francia
Suecia
Túnez
México

El entrenador vivió sus peores días

La Federación Tunecina de Fútbol destituyó a Sabri Lamouchi, entrenador francés de origen tunecino, pocas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en la eliminatoria para el Mundial 2026. Así terminó una breve etapa que, iniciada este año, había despertado grandes esperanzas de reconstruir la selección.

Según el diario francés «L'Équipe», ese día reinó el caos en la concentración de la selección en Monterrey.

Según el diario, la selección enfadó a la FIFA al pedir más entradas y aparcamientos, y Lemouchi sufrió insultos de algunos invitados VIP durante el partido.

Tras el partido, el técnico, de 54 años, volvió aturdido al hotel y al día siguiente se encontró con un comunicado en la cuenta de Instagram de la Federación que anunciaba su salida “de mutuo acuerdo” y el nombramiento de Moncef El-Kebir, aunque aún no había firma oficial.

El texto se eliminó a los pocos minutos, lo que aumentó la confusión en la delegación.

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE
World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Japan crest
Japan
JPN

Según el diario, ocho titulares prometieron irse si él renunciaba, pero luego cambiaron de opinión.

En ese contexto, el presidente de la Federación, Moez Nasri, le comunicó la destitución y luego negoció con Hervé Renard para que asumiera el cargo.

Finalmente, Lamouchi firmó la rescisión en su habitación con ayuda del secretario general, Walid Merdassi, cerrando así «el peor día de su carrera».

En medio de la desilusión, recibió un gesto inesperado del delantero francés André-Pierre Gignac, residente en Monterrey, quien lo invitó a pasar la velada en su casa, un gesto humano que alivió el peso de un día que Lamouchi no olvidará.

Anuncios