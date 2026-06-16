La Federación Tunecina de Fútbol destituyó a Sabri Lamouchi, entrenador francés de origen tunecino, pocas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en la eliminatoria para el Mundial 2026. Así terminó una breve etapa que, iniciada este año, había despertado grandes esperanzas de reconstruir la selección.

Según el diario francés «L'Équipe», ese día reinó el caos en la concentración de la selección en Monterrey.

Según el diario, la selección enfadó a la FIFA al pedir más entradas y aparcamientos, y Lemouchi sufrió insultos de algunos invitados VIP durante el partido.

Tras el partido, el técnico, de 54 años, volvió aturdido al hotel y al día siguiente se encontró con un comunicado en la cuenta de Instagram de la Federación que anunciaba su salida “de mutuo acuerdo” y el nombramiento de Moncef El-Kebir, aunque aún no había firma oficial.

El texto se eliminó a los pocos minutos, lo que aumentó la confusión en la delegación.

Según el diario, ocho titulares prometieron irse si él renunciaba, pero luego cambiaron de opinión.

En ese contexto, el presidente de la Federación, Moez Nasri, le comunicó la destitución y luego negoció con Hervé Renard para que asumiera el cargo.

Finalmente, Lamouchi firmó la rescisión en su habitación con ayuda del secretario general, Walid Merdassi, cerrando así «el peor día de su carrera».

En medio de la desilusión, recibió un gesto inesperado del delantero francés André-Pierre Gignac, residente en Monterrey, quien lo invitó a pasar la velada en su casa, un gesto humano que alivió el peso de un día que Lamouchi no olvidará.