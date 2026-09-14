Jorge Mendes, agente de varios jugadores del Barcelona, mantuvo una reunión con Joan Laporta, presidente del club catalán, para tratar algunos asuntos relacionados con el equipo.

Según informó el diario español Mundo Deportivo, citando fuentes cercanas al Barcelona, la reunión no tenía como objetivo tratar ningún asunto relacionado con los próximos mercados de fichajes, y ello pocos días después del cierre del mercado de fichajes de verano.

Tras completar de forma definitiva el traspaso de Joao Cancelo al Barcelona por tres temporadas a finales de agosto, la última operación cerrada fue la salida del centrocampista Marc Casadó cedido al Deportivo de La Coruña hasta el final de la presente temporada.

El lateral izquierdo Alejandro Baldé, uno de los canteranos del club, está siendo objeto de gran atención en estos días debido al descenso de su protagonismo en el equipo de Hansi Flick, además de ser uno de los jugadores que representa Mendes. Sin embargo, pese a las informaciones que circulan sobre el interés del Liverpool en incorporarlo, no se esperan movimientos en la actualidad.

Todavía faltan varios meses para el próximo mercado de fichajes, y durante esta reunión entre el club y el agente de jugadores no estaba previsto discutir ninguna hipótesis, y en caso de ser necesario, habrá tiempo más adelante para abordarlas.

Por otra parte, no se puede pasar por alto que el jugador más destacado de Mendes en el Barcelona es Lamine Yamal, cuando quedan 42 días para el anuncio del ganador del Balón de Oro de 2026.

En la actualidad, lo cierto y declarado con claridad es que el Barcelona, a través de sus responsables oficiales, ha respaldado la candidatura del jugador que porta el dorsal número 10 del Barcelona al premio de France Football.

Este respaldo lo han manifestado sucesivamente el presidente del club, Joan Laporta, el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y el vicepresidente Rafael Yuste.

Las figuras destacadas de la directiva del Barcelona mostraron su apoyo al astro internacional formado en la academia de La Masia, tras confirmarse su presencia en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, una lista que registró sorprendentemente la ausencia tanto de Raphinha Dias como de Pedri González.

Antes de ello, el Real Madrid ya había declarado, por boca de su entrenador José Mourinho como voz autorizada del club, su apoyo a la elección de su delantero Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro.



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