El caso de las acusaciones financieras dirigidas contra el Manchester City provocó una división en las posturas de los entrenadores de la Premier League, después de que varios de ellos se pronunciaran sobre los avances del expediente durante las ruedas de prensa de este viernes, antes de los partidos de la próxima jornada, en un momento en el que persisten los interrogantes sobre el desenlace del caso y sus posibles repercusiones en la competición.

Las declaraciones de los entrenadores oscilaron entre la cautela a la espera de la decisión final, la crítica a la larga duración del procedimiento y la petición de resolver el expediente con rapidez, tras los informes que hablaron de la condena del club por las 115 acusaciones relacionadas con supuestas infracciones financieras a lo largo de 9 temporadas, mientras continúan los procedimientos legales vinculados al caso.

Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth y actual del Liverpool, se mostró cauto a la hora de comentar el caso, al afirmar que la ausencia de la imagen completa hace que emitir juicios sea algo injusto, y que la comisión competente es la más capacitada para ofrecer respuestas tras el largo tiempo que ha dedicado al estudio del expediente.

Iraola dijo que el estado de incertidumbre no beneficia a ninguna de las partes, y recalcó la necesidad de tener paciencia y esperar lo que arrojen los procedimientos. También aseguró que la dificultad del inminente partido ante el Manchester City hará que la concentración de los jugadores se centre en el terreno de juego, lejos del ruido que rodea al caso.

Por su parte, Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, prefirió alejarse de la polémica, al afirmar que su equipo no dispone de información suficiente sobre el caso, y que la prioridad consiste en centrarse en los asuntos que pueden controlar dentro del club, respetando el curso de los procedimientos.

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En cambio, David Moyes, entrenador del Everton, se mostró más crítico con la larga duración del expediente, al recordar las sanciones a las que se vio sometido su club con la deducción de 8 puntos durante la temporada 2023-2024 por infracciones de las reglas de beneficio y sostenibilidad.

Moyes dijo que le cuesta entender la continuidad de otros casos durante cerca de 10 años sin resolución, pese a las sanciones impuestas a clubes en periodos más cortos, pero al mismo tiempo elogió las aportaciones técnicas del Manchester City, al considerar que su estilo de juego y los entrenadores y jugadores que han pasado por él han contribuido a elevar el nivel de la Premier League.

Por su parte, Michael Carrick, entrenador del Manchester United, describió el caso como una situación excepcional dado el tamaño del club y su influencia, y reclamó una mayor claridad sobre cómo acabarán las cosas.

Señaló que el expediente ha dejado en él una huella personal con el paso del tiempo, ante los interrogantes sobre la posibilidad de reconsiderar algunos de los títulos que el City logró a costa de sus rivales.

En cuanto a Oliver Glasner, entrenador del Nottingham Forest, se aferró a esperar la decisión final, al señalar la existencia de un recurso en trámite, y afirmó que la justicia exige sancionar a quien se demuestre que hizo trampa y no sancionar a quien no haya cometido infracción. Asimismo, pidió una rápida resolución del caso para preservar la integridad de la competición y la reputación de la Premier League.

Las declaraciones reflejan la creciente presión por poner fin a uno de los casos más polémicos del fútbol inglés, mientras el desenlace de las acusaciones y las posibles sanciones sigue ligado al recorrido legal y a las decisiones finales que emitan las autoridades competentes.