De una leyenda a otra: los elogios de Bianchi para Cavani

El Virrey dijo que el delantero uruguayo "es el mejor" de la historia PSG por ser el que más goles marcó. ¿Boca se puede ilusionar?

La confirmación de Leonardo era lo que se esperaba para que el mercado de pases se empiece a mover: Edinson Cavani no seguirá en PSG y todos sus pretendiendentes se ilusionan con tenerlo. Uno de ellos, el más improbable, es Boca, cuyo sueño es contar con el uruguayo desde aquella vez que declaró que uno de sus sueños era colgarse del alambrado de La Bombonera como el Manteca Martínez. Con la posibillidad más vigente que nunca, quien podría darle una mano sería ni más ni menos que Carlos Bianchi, quien se deshizo en elogios para el goleador.

"Es una leyenda. Es el jugador que ha marcado más goles en la historia del club y dejará una marca indeleble. Para mí, la ecuación es simple: es el mejor desde que marcó la mayor cantidad de goles", expresó el Virrey, ídolo de la institución parisina, en una entrevista para Le Parisien. Además, destacó su "generosidad" como centrodelantero: "Quiere ser útil para el equipo. Sí, puede fallar un gol o dos de vez en cuando, pero no está inactivo. No es una persona perezosa, no se lo puede acusar de caminar la cancha".

A Cavani lo quieren , Newcastle, Inter, de la y del fútbol brasileño. ¿Será Bianchi el indicado para volcar la balanza a favor del Xeneize?