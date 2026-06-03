El 15 de junio, Cabo Verde, con seis jugadores nacidos en los Países Bajos, desafiará a la campeona de Europa, España. En este reportaje, Voetbalzone —a partir de dos entrevistas de 2025— sigue a los hermanos Duarte, cuyo sueño mundialista se hace realidad.

Sidny Lopes Cabral (Benfica), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Garry Rodrigues (Apollon Limassol) y Dailon Livramento (Casa Pia) harán que este verano Róterdam anime con más fuerza a Cabo Verde.

Spangen

Para Laros (29) y Deroy (26) es un sueño hecho realidad. Crecieron en Spangen y luego se mudaron a Schiedam.

«Nuestro padre es un fanático; siempre estaba metido en el fútbol. Desde pequeños nos llevaba a Het Kasteel y a De Kuip. Así nos encantó el juego desde muy pronto. Además, casi no teníamos otra opción: él veía casi todos los partidos, así que el fútbol siempre estaba presente. Nos transmitió ese amor».

Los hermanos pasaban horas en la Mariaplein de Spangen. Laros, dos años mayor, se consideraba el mayor talento: en las categorías inferiores de la Oranje se le prefirió a Frenkie de Jong. Podría haber fichado por el Tottenham Hotspur de niño, pero escogió el PSV.

Laros reconoce que siguieron caminos distintos para conseguir contratos en el extranjero y llegar a la selección de Cabo Verde. «A mí siempre me subían de categoría y destacaba en la cantera del Sparta. Deroy tardó más y al principio quedó a mi sombra. Luego, sin embargo, floreció».

«Puede sonar raro, pero quizá mi fichaje por el PSV le ayudó. En el Sparta dejaron de compararnos y, cuando yo me fui a Eindhoven, él empezó a destacar. Incluso llegó al profesionalismo antes que yo. Nos deseamos lo mejor mutuamente, más que a nosotros mismos».

Deroy subraya su gratitud: «Mi familia y yo creemos que Laros me salvó en el Sparta C2. Estaba a punto de que me echaran por bajo rendimiento y un alto porcentaje de grasa, pero gracias a él me dieron otra oportunidad».

Todo encajó cuando, unos años más tarde, ambos jugaron juntos en el primer equipo del Sparta. Un momento culminante para Laros. «Como si tuviera que ser así. De vuelta al nido y, además, con mi hermano pequeño. Por eso, aquel ascenso de 2019 es inolvidable».

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Sueños caboverdianos

Tras dejar el Sparta, ambos se consolidaron como mediocampistas en la Eredivisie: Laros jugó en el FC Groningen y Deroy en el Fortuna Sittard, sumando juntos más de 400 partidos como profesionales en los Países Bajos.

Deroy, que se formó en las categorías inferiores de la selección holandesa junto a Justin Kluivert, Donyell Malen, Cody Gakpo y Noa Lang, fue el primer Duarte en cambiar de selección. Debutó con Cabo Verde en marzo de 2022, a los 22 años, y ya acumula treinta partidos internacionales.

Laros, que jugó en el centro del campo junto a Abdelhak Nouri y De Jong, le siguió en enero de 2024 y ya suma diecisiete partidos con Cabo Verde. El próximo verano será el punto álgido de su carrera. «La Copa Africana de Naciones fue un sueño, pero ir al Mundial con mi hermano es lo máximo».

En la fase final, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, es probable que se crucen con excompañeros. «Hablo a diario con Noa Lang, que es un buen amigo; con el resto me comunico de vez en cuando por Instagram», explica Deroy.

Es poco probable que Cabo Verde y Países Bajos se crucen. Los Tiburones Azules integran el Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudí, un sector exigente, aunque ya es histórico que esta selección con aroma a Róterdam esté en la Copa.

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Excelente forma

Este verano no les falta forma: Deroy jugó 56 partidos con el Ludogorets la temporada pasada, con tres goles y tres asistencias.

Laros jugó 33 partidos con el Puskás y dio seis asistencias; la semana pasada marcó su primer gol con la selección en el amistoso ante Serbia (3-0).

El miércoles la selección llegó a Estados Unidos, donde el sábado jugará un último amistoso contra Bermudas antes de debutar el lunes 15 de junio ante España.

En las próximas semanas se verá qué papel desempeñarán los Duarte, pero su historia ya es especial y podría hacerse aún más si sorprenden en el Mundial.

Mientras tanto, su Rotterdam natal se prepara para una fiesta caboverdiana: el partido inaugural contra La Roja se proyectará en la fan zone del Schouwburgplein.

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