¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Los disturbios callejeros encienden la preocupación: el Galatasaray exige garantías de seguridad urgentes antes del duelo ante el Lille

Lille vs Galatasaray
Lille
Galatasaray
Liga de Campeones
Francia
Turquía
Egipto
Marruecos
Argelia

Temores por una noche de tensión en Francia

Pocos días antes del esperado enfrentamiento entre el Lille francés y el Galatasaray turco en la Liga de Campeones, crecieron las preocupaciones de seguridad dentro del club turco, a raíz de los actos de violencia y saqueo que presenciaron varias ciudades francesas durante el fin de semana, lo que llevó a su directiva a reclamar garantías para proteger a su delegación y a su afición.

El portal francés Foot Mercato señaló que el Galatasaray siente una profunda inquietud por la situación de seguridad en Francia, especialmente ante la previsión de una gran presencia de aficionados turcos en el estadio Pierre-Mauroy el miércoles, para apoyar al equipo en el esperado duelo europeo.

Los sucesos que vivió la ciudad de Lille, que provocaron daños en varios establecimientos comerciales y el saqueo de algunos de ellos, aumentaron los temores de la directiva del club turco respecto a la seguridad de los jugadores, los miembros del cuerpo técnico y los aficionados que se espera que lleguen a Francia.

Ante estos acontecimientos, el Galatasaray solicitó a la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, que adopte medidas de seguridad reforzadas para asegurar el partido, con especial atención a los dispositivos de desplazamiento de los aficionados y a garantizar su seguridad antes, durante y después del encuentro.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, aseguró que los partidos de la Liga de Campeones previstos en Francia durante la presente semana, incluido el duelo entre el Lille y el Galatasaray, se disputarán en las fechas establecidas sin cambios.

De este modo, las autoridades francesas se encuentran ante un desafío de seguridad para garantizar que el enfrentamiento se dispute en un ambiente seguro, en medio de un clima de tensión y temores que precede a uno de los partidos más destacados de la jornada europea.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google