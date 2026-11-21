Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Tras Uli Hoeneß y Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge también ha cuestionado al antes tan elogiado Jamal Musiala. Su entrevista llegó en mal momento y dejó entrever mucho más. Una opinión.

El Bayern anunció la renovación de Jamal Musiala precisamente el 14 de febrero. Precisamente en San Valentín, el día del amor. Y los dirigentes del Bayern, a principios de 2025, parecían tener mariposas en el estómago. El presidente Herbert Hainer calificó el acuerdo de «un regalo para el club y sus aficionados» y declaró: «Felicidades a nuestra dirección deportiva y a la junta directiva. Hoy es un muy buen día para el Bayern».

Palabras de otra época. Ahora, entre los máximos responsables del club muniqués parece haber unanimidad en que aquel San Valentín de 2025 fue un muy mal día para el Bayern.

Musiala, entonces en el apogeo de su carrera y uno de los jugadores más prometedores del mundo, se aseguró con su renovación hasta 2030 un salario anual de 25 millones de euros. Una cantidad que desde entonces no ha justificado ni de lejos, también por las lesiones y los problemas de salud (de los que no tiene culpa). Y que, según el gran temor de los dirigentes, quizá nunca vuelva a justificar. Por eso, es posible que pronto haya que volver a hablar de su salario. Traducido: reducirlo.

Anuncios Anuncios

Los dirigentes muniqueses están difundiendo ahora esta postura mediante una llamativa campaña. Uli Hoeneß, figura de referencia del club, fue el primero en pronunciarse hace dos semanas ; el máximo responsable de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, lo hizo este miércoles y, tras el 1-1 contra el 1. FC Köln el viernes, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión como Hoeneß, Sky empleó las palabras más duras hasta la fecha . La campaña deja entrever muchas cosas, pero en la situación actual es absolutamente contraproducente.

Related Topics

Próximos partidos LIL Liga de Campeones 15:00 FCB Ver

Rummenigge también perjudica las opciones de éxito deportivo

La entrevista de Rummenigge fue la guinda negativa de una noche desastrosa desde el punto de vista muniqués. En casa, el Bayern solo pudo empatar 1-1 ante el 1. FC Köln, un equipo que lucha por evitar el descenso . Además, perdió a sus dos mejores jugadores, Harry Kane y Michael Olise. Aunque las noticias sobre Olise son ahora algo tranquilizadoras, Kane estará de baja entre tres y cuatro meses por una rotura de la sindesmosis . La situación en ataque, ya de por sí complicada, se agrava aún más. Ismael Saibari y Serge Gnabry también estarán varias semanas de baja, aunque al menos Luis Diaz podría reaparecer pronto.

La única noticia positiva ante el Köln fue, en realidad, el regreso de Musiala tras dos meses de baja por lesión. Y fue precisamente eso lo que empañó Rummenigge con una entrevista que llegó en un momento muy inoportuno. ¿Por qué agravar este asunto justo ahora, cuando la situación general del Bayern ya es extremadamente delicada?

Anuncios

Por un lado, la entrevista de Rummenigge fue cuestionable en lo que respecta al propio Musiala: su esperado regreso quedó acompañado de dudas en lugar de confianza. Visto desde fuera, no encaja en absoluto con un Bayern que tradicionalmente concede gran importancia a la unión familiar. En cambio, Musiala ha quedado, en cierto modo, expuesto a las críticas desde la cúpula del club.

Al menos el entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl respaldaron con firmeza a su jugador, tan castigado por las lesiones, como ya habían hecho en la rueda de prensa del día anterior. Así pusieron de manifiesto también las diferencias internas en este asunto.

Anuncios

Al margen de Musiala como persona, Rummenigge también perjudicó con ello, en términos generales, las opciones de éxito deportivo de un equipo mermado por las bajas. Dada la larga lista de ausencias, Musiala es ahora, necesariamente, una de las pocas esperanzas del Bayern. Cuestionarlo públicamente justo en este momento y con tanta contundencia difícilmente favorecerá su rendimiento, que el equipo necesita con urgencia, ni, por tanto, los resultados de los próximos partidos.

IMAGO

¿Qué ha ocurrido entre el Bayern y Jamal Musiala?

Más allá del mal momento elegido, la entrevista de Rummenigge deja meridianamente claro que existen desavenencias entre el Bayern y Musiala o sus representantes. Durante la renovación o después debieron de suceder cosas con las que los dirigentes no están en absoluto de acuerdo. Deben de tener buenas razones para tomar la iniciativa de una forma que parece orquestada; de otro modo, no se explica. Con ello abren inevitablemente, y probablemente de forma deliberada, la puerta a todo tipo de especulaciones.

Anuncios

En definitiva, es bastante insólito que el propio club cuestione de este modo un contrato firmado de mutuo acuerdo. Pero, aunque los dirigentes consideren que el salario de Musiala, si no mejora su rendimiento, «ya no es asumible», como dijo Rummenigge, cabe preguntarse cómo podrían llevar a cabo la reducción salarial que buscan.

En cualquier caso, sería muy sorprendente que Musiala aceptara voluntariamente una reducción así. ¿Por qué iba a hacerlo? Los contratos son siempre apuestas. Algunas salen bien y otras no. A veces gana el club, a veces el jugador, a veces ambos y a veces ninguno. Todos tienen que asumirlo, pero, por supuesto, solo si todas las partes actuaron con honestidad al firmar.

Anuncios

Bayern: grandes dudas sobre la salud de Jamal Musiala

Queda, por último, la cuestión central: el estado de salud de Musiala, que resulta especialmente preocupante tras las palabras de Rummenigge. Sobre el jugador, de solo 23 años, llegó a decir : «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que será difícil que vuelva al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio». Una frase cuya dimensión solo se aprecia de verdad al leerla por segunda o tercera vez.

La tesis de Rummenigge se basa en la disfunción neurológica de Musiala, que se hizo pública en verano, aunque ya se conocía desde antes. Es posible que también influyan las secuelas de la fractura de peroné que sufrió en el verano de 2025. En cualquier caso, llama la atención que Musiala haya estado ocho semanas de baja por la rotura de fibras musculares sufrida a mediados de septiembre, bastante más tiempo del que suele preverse para una lesión de ese tipo.