Los días pasan y la incertidumbre crece: ¿Por qué se ha estancado la salida del “repudiado Mourinho” del Real Madrid?

Según la prensa española, José Mourinho pidió al jugador del Madrid que facilitara su salida inmediata.

Según el diario «AS», Dani Ceballos pidió al Real Madrid marcharse gratis, pues quería irse de inmediato y renunciar al año que le quedaba de contrato.

Deseaba jugar y empezar un nuevo proyecto, quizá en el Real Betis, pero todavía no se ha ido.

El club no obstaculiza su salida y ya aceptó dejarle marchar. Ahora la decisión es suya.

Tras hablar por teléfono con Mourinho, Ceballos entendió que tendría pocas oportunidades de jugar con el Real Madrid en la temporada 2026-2027.

No quiere pasar un año en el banquillo, sobre todo porque cumplirá 30 años en agosto. Consideró que era el momento de asegurar un último contrato importante y, aunque el club quería cumplir el vínculo hasta 2027, tras consultarlo con Mourinho aceptó su salida.

Tras comunicárselo, quedó libre para fichar por el club que elija, y el Madrid ganó una plaza en la plantilla.

Los días pasan sin avances, lo que alimenta rumores de que el club podría retractarse, pero no es cierto.

El centrocampista solo espera el acuerdo con su nuevo equipo para formalizar su salida, pero aún no ha llegado. Ni el Betis ni otros clubes han presentado una propuesta que le convenza.

Al club blanco le resulta indiferente, incluso si recala en un rival de La Liga.

Mientras, Ceballos disfruta de sus vacaciones: esta semana se le vio en una discoteca mientras evalúa sus opciones.