Ismael Saibari apenas logró impresionar el miércoles por la noche en el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal (2-2). Los medios alemanes critican su actuación.

Saibari fue titular el miércoles por la noche con el club bávaro por decisión del entrenador Vincent Kompany. Jugó justo por detrás del delantero Harry Kane.

En el Allianz Arena, el Arsenal se adelantó con un gol de Eberechi Eze. Poco después, Alphonso Davies empató para el Bayern tras un magnífico pase de Harry Kane.

En la segunda parte, el Bayern llegó incluso a ponerse por delante. Kane transformó un penalti con un disparo impecable a la escuadra, pero no bastó para ganar: Declan Rice marcó el 2-2 a diez minutos del final.

Saibari jugó 68 minutos con el Bayern, hasta que fue sustituido por Luis Díaz. Tras el partido, los medios alemanes no fueron nada benévolos con el exjugador del PSV.

FOCUS llega a una conclusión muy dura sobre el mediapunta. «Saibari no generó peligro y no pudo seguir el alto ritmo del centro del campo del Arsenal. En una ocasión disparó muy por encima de la portería. Después, tras una buena jugada, solo acertó a golpear la red lateral, aunque estaba en fuera de juego. No fue una actuación convincente». Le da un 4.

T-online también es crítico. «Jugó un partido muy desafortunado. Tuvo buenos momentos en los que mantuvo la visión de juego, pero, en conjunto, no fue convincente». Este medio también le da un 4.

El diario local Süddeutsche Zeitung considera que Saibari «necesita aún más tiempo para adaptarse». No le pone nota al internacional marroquí.

Un 4, por cierto, es un aprobado justo en el sistema de calificaciones alemán, aunque en el contexto futbolístico suele considerarse una nota mediocre o insuficiente. No es un elogio. Los medios suelen utilizar el 4 como eufemismo de «decepcionó» o «generó poco peligro».