Los detalles del contrato histórico: el Al-Hilal ficha a Somerville por 70 millones de euros

La directiva del Al-Hilal saudí logró hacerse con la firma del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United, en una operación descomunal que se convierte en la más cara en la historia del club durante el actual mercado de fichajes.

El diario "The Athletic" confirmó que Summerville (24 años) firmó un contrato por cuatro años con el Al-Hilal, después de haber superado con éxito el reconocimiento médico en la capital neerlandesa, Ámsterdam, el pasado martes.

El valor de la operación superó los 70 millones de euros (60 millones de libras esterlinas), con 55 millones como cantidad fija y 5 millones en variables, según confirmó el diario "The Athletic", que señaló que el fichaje era una prioridad absoluta para la nueva directiva y para el director deportivo Simon Francis, procedente del Bournemouth.

El Al-Hilal se impuso en la carrera a varios grandes clubes europeos: la Roma presentó una oferta de 46 millones de euros, mientras que el Manchester United se interesó por la situación del jugador y el Aston Villa mostró interés en incorporarlo, aunque la oferta del Al-Hilal decantó la balanza.

La salida de Summerville del West Ham era previsible tras el descenso del equipo a la Championship inglesa, pese a que su contrato se extendía hasta 2029. El extremo neerlandés se había incorporado al West Ham en 2024, procedente del Leeds United, y disputó con el club 56 partidos, en los que anotó 7 goles y dio 5 asistencias solo en la última temporada.

En el plano internacional, Summerville ofreció una actuación destacada con la selección de los Países Bajos en el Mundial de este verano, donde marcó dos goles y dio otras dos asistencias en 4 partidos, antes de la eliminación en los penaltis ante Marruecos en los dieciseisavos de final.