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La difícil temporada del Manchester United tocó un nuevo fondo el viernes, cuando la plantilla se enfrentó a la ira del público durante su viaje a Londres antes del duelo contra el Chelsea. Su llegada tardía provocó retrasos en un servicio ferroviario programado y los jugadores fueron recibidos con una sonora pitada de pasajeros frustrados.

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El caos de tráfico provoca un enfrentamiento en la estación

La plantilla del United, junto con el entrenador Michael Carrick y su cuerpo técnico, viajaba a la capital el viernes por la tarde para disputar el sábado al mediodía su partido en Stamford Bridge. Sin embargo, el intenso tráfico por carretera complicó considerablemente su trayecto hasta la estación de Stockport.

Para evitar que el grupo perdiera el tren, se retuvo en el andén el servicio con destino a Londres procedente de Manchester Piccadilly.

Cuando los jugadores subieron finalmente al tren, con siete minutos de retraso, recibieron los abucheos de los pasajeros afectados por la espera. Curiosamente, mientras la plantilla era abucheada, Carrick fue recibido con aplausos por quienes iban a bordo, según Mirror.

Ecos del malestar en Old Trafford

La fría acogida del público recuerda al ambiente hostil que se vivió en Old Trafford apenas unos días antes. Tras la decepcionante derrota en casa por 3-0 ante el Bournemouth el pasado domingo, los aficionados, descontentos, abuchearon con fuerza a los jugadores cuando abandonaban el campo, mientras coreaban deliberadamente el nombre de Carrick en una clara muestra de apoyo al entrenador.

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Aquella dura derrota amplió a ocho partidos la racha del United sin ganar en todas las competiciones. Con una sola victoria en la Premier League esta temporada, la presión sobre el vestuario ha llegado a un punto crítico.

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Las numerosas especulaciones apuntaban a que Carrick sería destituido tras el hundimiento ante el Bournemouth. En cambio, la directiva del United ha dado una prórroga al técnico de 45 años, aunque su futuro a largo plazo sigue siendo incierto.

Carrick ignora el ruido externo

Pese al creciente escrutinio sobre su etapa al frente del equipo, Carrick se mantiene firme. En declaraciones a los medios el jueves, el entrenador del United insistió en que es plenamente consciente de lo que está en juego, pero que los incesantes comentarios externos no le afectan.

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«No necesito garantías de nadie», afirmó Carrick. «Entiendo perfectamente la situación. Entiendo el trabajo. Entiendo las responsabilidades. Entiendo todo lo que eso conlleva».

«Me importa lo que piensan los aficionados, me importa cómo se vive en el estadio y que se desplacen a los partidos para venir a vernos y apoyarnos».

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«Sinceramente, no presto atención a nada más. Conozco este trabajo, sé lo que conlleva y sé lo que tenemos que hacer para mejorar».

Una prueba crucial en Stamford Bridge

El United debe dejar atrás rápidamente el contratiempo del viaje del viernes, ya que le espera una dura prueba en el oeste de Londres. El partido del sábado a primera hora ante el Chelsea supone un momento decisivo en una temporada que se le está torciendo.

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Si no consigue un resultado positivo, ampliará a nueve partidos su racha sin ganar y su temporada se acercará aún más al límite. Para Carrick, lograr una reacción inmediata sobre el césped es la única forma de acallar el creciente descontento tanto de la grada como del público en general.