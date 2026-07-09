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Los cuatro «Leones» están presentes... ¿Qué ha cambiado en las alineaciones de Marruecos y Francia desde su enfrentamiento en el Mundial 2022?

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
N. Mazraoui
Y. Bounou
A. Ounahi
Francia
Marruecos
EE. UU.

Deschamps se queda en Francia, mientras que El-Rakrakí se marcha y Wahbi llega para dirigir a Marruecos.

Marruecos se mide a Francia este jueves en Boston, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Es el segundo Mundial consecutivo que se ven las caras: en semifinales de 2022 ganó Francia 2-0.

Marruecos aspira a alcanzar las semifinales por segunda vez tras su histórico logro en 2022.

Con la baja por lesión del delantero Ismail Saibari, el seleccionador Mohamed Wahbi podría alinear a Sofiane Rahimi como punta desde el inicio.

Según varios medios, el once inicial sería: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouadi, El Ainaoui, Ounahi, Díaz, El Khannous y Rahimi.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Solo cuatro futbolistas repiten respecto a la semifinal de Catar 2022.

Son Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui y Ezzedine Ounahi.

En aquel partido, bajo la dirección de Walid Regragui, completaban el once Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri.

Francia, dirigida de nuevo por Didier Deschamps, presenta varias modificaciones en su once.

En 2022, Francia alineó a Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé y Giroud.

Solo tres de ellos podrían repetir hoy: Kondogbia, Dembélé y Mbappé.

El resto del once podría integrar a Maignan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola y Oulissi.

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