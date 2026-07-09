Marruecos se mide a Francia este jueves en Boston, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Es el segundo Mundial consecutivo que se ven las caras: en semifinales de 2022 ganó Francia 2-0.

Marruecos aspira a alcanzar las semifinales por segunda vez tras su histórico logro en 2022.

Con la baja por lesión del delantero Ismail Saibari, el seleccionador Mohamed Wahbi podría alinear a Sofiane Rahimi como punta desde el inicio.

Según varios medios, el once inicial sería: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouadi, El Ainaoui, Ounahi, Díaz, El Khannous y Rahimi.

Solo cuatro futbolistas repiten respecto a la semifinal de Catar 2022.

Son Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui y Ezzedine Ounahi.

En aquel partido, bajo la dirección de Walid Regragui, completaban el once Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri.

Francia, dirigida de nuevo por Didier Deschamps, presenta varias modificaciones en su once.

En 2022, Francia alineó a Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé y Giroud.

Solo tres de ellos podrían repetir hoy: Kondogbia, Dembélé y Mbappé.

El resto del once podría integrar a Maignan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola y Oulissi.