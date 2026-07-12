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Muhammad Sharaf Eldeen

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Los cuatro gigantes... Un hecho sin precedentes en las semifinales del Mundial

Inglaterra vs Argentina
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Argentina
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Argentina vs Switzerland
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Francia vs España
Francia
España
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Argentina
EE. UU.
Suiza
Francia
España

Argentina se ha hecho con la última plaza en el «cuadro de oro»

Ya se conoce el cuadro completo de las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria de Argentina 3-1 sobre Suiza en la prórroga esta mañana.

Las semifinales enfrentarán a Francia (1.ª del ranking FIFA) contra España (3.ª) y a Argentina (2.ª) ante Inglaterra (4.ª).

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Según la redde estadísticas «Squadra», es la primera vez en la historia del Mundial que las semifinales reúnen a las cuatro selecciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA, un hito que refleja el dominio de las potencias en esta edición.

Francia venció 2-0 a Marruecos, España eliminó 2-1 a Bélgica e Inglaterra superó 2-1 a Noruega.

Ante Suiza, Argentina se adelantó con gol de Alexis McAllister (m. 10), pero Dan Ndoye igualó (m. 67) y forzó la prórroga.

Argentina sentenció con tantos de Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez (m. 120+1).


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