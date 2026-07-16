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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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«Los conozco muy bien»... ¡Messi aterroriza a los españoles con un mensaje incendiario!

España vs Argentina
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L. Messi
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La leyenda argentina se enfrenta a La Roja en la batalla por el título

Lionel Messi, capitán de Argentina, advirtió que conoce bien a España antes de la final del Mundial 2026.

Argentina llegó a la final tras vencer 2-1 a Inglaterra, y España lo hizo al eliminar 2-0 a Francia.

En declaraciones a «DirecTV Sports», Messi afirmó: «España es una selección fantástica, con un estilo de juego que conozco bien; tienen una filosofía futbolística que llevan siguiendo desde hace muchos años».

«Conozco a muchos de sus jugadores, varios del Barcelona, el equipo que admiro y sigo siempre, así que espero un partido muy igualado», añadió el capitán argentino.

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Sus palabras cobran especial relevancia, pues pasó la mayor parte de su carrera vistiendo la camiseta del Barcelona, lo que le permite conocer a la perfección los movimientos y la filosofía de posesión que caracterizan a varias estrellas españolas.

Messi aspira a guiar a Argentina hacia la defensa del título y un segundo Mundial consecutivo, mientras que España quiere recuperar la gloria y frenar su camino hacia la historia.

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