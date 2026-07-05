Los compañeros de James están en peligro... Un virus azota el vestuario de Colombia

La selección colombiana entusiasma al país con miras al Mundial 2026, pero enfrenta una crisis sanitaria.

Según el diario español «AS», que cita medios colombianos, un virus ha afectado a varios jugadores en los últimos días.

Néstor Lozano, seleccionador colombiano, admitió que varios jugadores arrastraban molestias físicas antes del duelo contra Ghana en dieciseisavos.

James Rodríguez, capitán de Colombia, lo confirmó: «Hay un virus que se está propagando con fuerza y muchos de nosotros lo notamos».

Pese a todo, James animó al grupo y afirmó que habían superado esa ronda a pesar del problema.

Pese a todo, Colombia venció 1-0 a Ghana en la ronda de 32 y se prepara para enfrentar a Suiza el martes en los octavos de final.

No es la primera vez que ocurre: en el Mundial de Catar el llamado «virus del camello» afectó sobre todo a la selección francesa.

Dayot Upamecano y Adrien Rabiot no jugaron la semifinal de 2022 contra Marruecos.

Tampoco fue la única afectada: futbolistas de Holanda, Brasil y Suiza presentaron síntomas gripales en Catar.