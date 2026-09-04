Solo el Real Madrid, con un valor de 9.500 millones de dólares, supera al Barcelona en la última clasificación de la revista estadounidense "Forbes", especializada en el mundo de las finanzas y los negocios.

El conjunto blanco encabeza la lista, mientras que el valor del Barcelona asciende a 7.500 millones de dólares, aunque la explotación del estadio "Spotify Camp Nou" aún se encuentra a mitad de camino, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

El valor de la marca del Barcelona sigue en aumento, a la espera de que el "Spotify Camp Nou" pueda albergar a 104.600 aficionados.

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El Barcelona, que revelará el lunes la cifra exacta de unos ingresos récord logrados durante la temporada 2025-26, cercanos a los 1.100 millones de euros y que superan los 994 millones en la temporada 2024-25, anunció que se ha convertido en el segundo club de fútbol más caro del mundo, según la nueva actualización de la clasificación de "Forbes".

Con un valor de 7.500 millones de dólares, el club catalán ascendió del tercer al segundo puesto, superando al Manchester United, cuyo valor asciende a 7.200 millones de dólares.

Conviene tener en cuenta que "Forbes" basa su clasificación en las cifras del final de la temporada 2024-25, y no de la temporada 2025-26, durante la cual el aforo del "Spotify Camp Nou" aumentó de 45.401 asientos desde el 22 de noviembre de 2024, a 62.652 asientos entre el 15 de marzo y el 17 de mayo, fecha del último partido del Barcelona en el estadio catalán.

Completan los cinco primeros puestos el Liverpool, con un valor de 6.200 millones de dólares, y el Paris Saint-Germain, con un valor de 5.800 millones; y luego el Bayern Múnich (5.700 millones), el Manchester City (5.500 millones), el Arsenal (5.400 millones), el Chelsea (4.200 millones) y el Tottenham (3.000 millones) completan la lista de los diez clubes de mayor valor del mundo.

El Barça llega con fuerza económica

Según "Mundo Deportivo", la comparación con el Real Madrid aún está lejos de lo que será la imagen real dentro de aproximadamente un año y medio, cuando se complete el "Spotify Camp Nou" y alcance un aforo de 104.600 asientos.

El estadio "Santiago Bernabéu" funciona a pleno rendimiento desde hace dos años, tras la finalización de las obras de remodelación, con un aforo de 83.186 asientos, además del aprovechamiento de las zonas VIP.

Cuando se complete el proyecto catalán, el estadio contará con 9.400 asientos VIP, una enorme fuente de ingresos que contribuirá a aumentar el valor económico del Barça.

A nivel de la clasificación mundial de todos los clubes deportivos, el Barcelona ocupa el decimoquinto puesto.

Los Dallas Cowboys, de la liga estadounidense de fútbol americano "NFL", encabezan la lista con un valor de 13.000 millones de dólares, seguidos por los Golden State Warriors, de la liga estadounidense de baloncesto "NBA", con un valor de 11.000 millones; luego los Los Angeles Rams (10.500 millones), los New York Giants (10.100 millones), los Los Angeles Lakers (10.000 millones) y los New York Knicks (9.750 millones), mientras que el Real Madrid, con un valor de 9.500 millones de dólares, aparece en el séptimo puesto a nivel mundial.

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