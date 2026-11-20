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Los clubes de la Premier League han alcanzado un acuerdo para respaldar económicamente a los dirigentes de la competición ante posibles demandas de los principales patrocinadores del Manchester City. La medida llega tras el veredicto de septiembre, que declaró al ocho veces campeón de Inglaterra culpable de infringir la normativa financiera.

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Los clubes votan para proteger a la directiva de la Premier League

Representantes de los 20 clubes se reunieron el jueves en Londres para votar si cubrían a los directivos de la Premier League frente a posibles litigios de los patrocinadores del Manchester City. La propuesta necesitaba 14 votos para salir adelante y, según informó BBC Sport, solo el Manchester City y el Nottingham Forest se opusieron.

El acuerdo garantiza cobertura legal al director ejecutivo Richard Masters y a los miembros de la junta directiva Alison Brittain, Mai Fyfield, Dharmash Mistry y Matthew Ryder KC. De lo contrario, cualquier demanda por difamación presentada por empresas patrocinadoras del City podría costar miles de millones de libras a la competición.

Los patrocinadores responden mientras Masters defiende un fallo histórico

La reacción de los patrocinadores con sede en Abu Dabi comenzó poco después del veredicto de septiembre, cuando un panel independiente declaró al City culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con contratos «ficticios» que «inflaron artificialmente» los ingresos. Etihad Airways estudió sus opciones legales en un plazo de 24 horas , negó rotundamente la existencia de «acuerdos comerciales indebidos» y afirmó que los responsables de la competición no se pusieron en contacto con la aerolínea durante la vista.

Etisalat hizo pública una declaración el lunes: «Emirates Telecommunications Group Company PJSC [Etisalat] considera que las conclusiones publicadas por la Premier League inglesa, en lo que respecta a Etisalat, son completamente falsas y difamatorias. Etisalat está estudiando activamente todas las opciones relativas a sus derechos y a las vías legales correspondientes en este asunto».

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Al comunicar el veredicto a finales de septiembre, Masters defendió el fallo: «La decisión principal establece los hechos de lo ocurrido en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década. También respalda la decisión de la Premier League de emprender este procedimiento contra el Manchester City.

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»Aunque el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la Liga ha mantenido su determinación de que los hechos se establezcan de forma independiente. Una responsabilidad fundamental de la Premier League es garantizar que se cumplan las normas aprobadas por los propios clubes para proteger la integridad de la competición. Es primordial que la Liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados. Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio.

»Este procedimiento disciplinario y esta decisión son los más importantes de la historia de la Premier League. Quedan aspectos del caso por resolver, entre ellos, y de forma especialmente importante, qué sanción debe imponerse por estas infracciones. Ahora que tenemos la decisión de la Comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en el resto del proceso para dar certidumbre a la Liga, a nuestros clubes y a los aficionados».

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Las consecuencias del caso ponen a prueba la unidad de la Premier League

La disputa pone de relieve los importantes riesgos comerciales que rodean el procedimiento disciplinario más relevante de la historia de la Premier League. Aunque el panel describió casi una década de infracciones sistemáticas por parte del City, esa formulación ha expuesto a los dirigentes de la competición a una contundente respuesta legal.

Al unirse en Londres, los otros 18 clubes han respaldado la autoridad de la directiva para hacer cumplir las normas financieras. Aun así, la decisión del Nottingham Forest de ponerse del lado del City demuestra que el consenso total sigue fuera de alcance, con miles de millones en juego.

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El recurso del City y las sanciones pendientes prolongan la incertidumbre

El Manchester City sigue defendiendo su inocencia y ha presentado un recurso contra las conclusiones de la comisión independiente. No se espera que ese proceso de 12 semanas concluya hasta principios de 2027, lo que prolonga la incertidumbre legal que pesa sobre el fútbol inglés.

Además, el panel aún no ha decidido qué sanciones recibirá el City por sus infracciones de las normas. Hasta que se resuelvan tanto el castigo como el recurso, la Premier League afronta una larga batalla fuera de los terrenos de juego.