A menos de dos semanas del inicio de la Liga Profesional Saudí Roshn, se intensifica el conflicto entre varios clubes y la Liga, tras la aprobación de nuevas modificaciones al reglamento de inscripción y participación de jugadores extranjeros, en medio de movimientos colectivos para elevar el tono y exigir la reconsideración de la decisión, que los clubes consideran que afectará directamente a sus planes técnicos y a sus inversiones en los equipos de categorías inferiores, y que amenaza el principio de igualdad de oportunidades antes del arranque de la nueva temporada.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" reveló una serie de contactos intensos entre varios clubes de la Liga Profesional Roshn, con el objetivo de unificar su postura frente a las últimas modificaciones que aprobó la Liga sobre el reglamento de inscripción y participación de jugadores extranjeros.

Según el diario, los clubes tienen la intención de dar pasos oficiales para oponerse al reglamento, dirigiéndose a una instancia superior y exigiendo la reconsideración de la decisión antes de que entre en vigor, ante la creciente convicción de los responsables de los clubes de que las modificaciones repercutirán negativamente en sus planes técnicos y en sus inversiones en jugadores extranjeros dentro de los equipos de categorías inferiores.

¿Qué establecen las nuevas modificaciones?

El nuevo reglamento establece que la lista de jugadores jóvenes adicionales debe incluir jugadores saudíes o, en caso de no ser saudíes, se exige que hayan nacido en el Reino de Arabia Saudí.

Esto significa, en la práctica, que no se permitirá inscribir a jugadores extranjeros que estén fuera de esta categoría dentro de la lista del equipo sub-21, limitándose a la inscripción de solo 10 jugadores extranjeros con derecho a participar con el primer equipo en las competiciones de liga.

Los clubes: la decisión se tomó sin consenso pleno

Según las fuentes, varios clubes consideran que las nuevas modificaciones se aprobaron sin haber alcanzado un consenso definitivo con ellos, y afirman que no fueron consultados de forma definitiva antes de la aprobación del reglamento.

Aclararon que los talleres de trabajo previos a la publicación del reglamento estaban destinados a intercambiar puntos de vista y debatir las distintas propuestas, y que no tenían como objetivo aprobar modificaciones vinculantes, señalando que varios representantes de los clubes expresaron sus reservas sobre las propuestas desde que se plantearon.

¿Por qué modificó la Liga el reglamento?

Las fuentes indicaron que la Liga dio este paso con el objetivo de cerrar la puerta a lo que consideró una forma de eludir el reglamento anterior.

En las temporadas pasadas, algunos clubes inscribían a jugadores extranjeros dentro de los equipos de categorías inferiores o del equipo sub-21, y luego recurrían a ellos cuando alguno de los jugadores del primer equipo sufría una lesión o se ausentaba, lo que permitía mantener la participación de 10 jugadores extranjeros en la convocatoria del partido.

La Liga considera que esta práctica reducía las oportunidades de participación de los jóvenes jugadores saudíes, lo que la llevó a introducir las nuevas modificaciones.

Los planes técnicos y la integridad de la competición

Por su parte, los clubes que se oponen sostienen que el nuevo reglamento les impone restricciones adicionales que limitan su capacidad de aprovechar técnicamente a los jugadores extranjeros que contrataron con el objetivo de desarrollar los equipos de categorías inferiores.

También consideran que el momento de la publicación de la decisión, apenas unas dos semanas antes del inicio de la competición liguera, podría afectar a la integridad de la competición, dado que muchos clubes se apoyaron en planes técnicos y de contratación elaborados conforme al reglamento anterior, lo que hace que la decisión necesite una revisión antes de comenzar a aplicarse.

En el mismo contexto, la Liga informó a los clubes de que durante los próximos dos días les proporcionará el mecanismo detallado relativo a la participación de los jugadores extranjeros inscritos dentro del equipo sub-21.

La Liga también aclarará el mecanismo de participación de estos jugadores en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y en la Supercopa de Arabia Saudí, después de que el reglamento de la temporada pasada permitiera la participación de cualquier jugador extranjero, ya estuviera inscrito en el primer equipo o dentro del equipo sub-21, con la condición de que el número de jugadores extranjeros que participaran en el partido no superara los 10.

Cambio en el equilibrio de poder dentro de la Liga

Otras fuentes revelaron al diario "Asharq Al-Awsat" que el bloque opositor a las modificaciones considera que el equilibrio de poder dentro de los clubes de la Liga Profesional ha experimentado un cambio notable durante los últimos tres años.

Las fuentes aclararon que los grandes clubes ya no poseen la misma influencia que antes les permitía frenar o modificar algunas decisiones organizativas como ocurría en el pasado, ante el retroceso del nivel de coordinación entre ellos.

En cambio, ha surgido una mayor coordinación entre varios de los otros clubes, que se han vuelto más armónicos en sus posturas dentro de las reuniones de la Liga, lo que se ha reflejado en la aprobación de varias decisiones organizativas durante el último periodo, entre ellas las últimas modificaciones al reglamento de inscripción y participación de jugadores extranjeros.