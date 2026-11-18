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La amenaza de descender de la Premier League sigue planeando sobre el Manchester City, pero Dietmar Hamann ha explicado a GOAL por qué los equipos de la Championship «no quieren» al City si recibe las sanciones más duras por infringir el Fair Play Financiero (FFP). La resolución definitiva de este largo caso está cerca.

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Recurso presentado contra el veredicto de culpabilidad

Tras ser declarado culpable de 114 infracciones de la normativa financiera, el City espera conocer su destino. Ha defendido su inocencia en todo momento y aún podría tener más recursos a su disposición.

Sin embargo, todo el mundo quiere que este culebrón deportivo, que ha desviado la atención, llegue a su fin de una forma u otra. Durante los dos últimos años se han planteado diversas sanciones: desde la expulsión de la máxima categoría hasta la prohibición de fichar, pasando por multas cuantiosas.

Una época de grandes éxitos

Se ha sugerido en repetidas ocasiones que el City podría acabar fuera de la Premier League si recibe deducciones de puntos que lo hagan caer en la clasificación. En 2026-27 podría quedarse sin opciones de salir de los tres últimos puestos.

Si así fuera, el City competiría en las categorías de la EFL por primera vez desde 2001-02. Ha recorrido un largo camino desde entonces, y la llegada del jeque Mansour como propietario ha contribuido a una época dorada de éxitos en el Etihad.

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Ha conquistado ocho títulos de la Premier League , además de copas nacionales y la Champions League. Pep Guardiola ha levantado 20 trofeos a lo largo de sus emblemáticos 10 años en Manchester.

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¿Estará el City en la Championship la próxima temporada?

El club podría sufrir un importante retroceso en un futuro no muy lejano. El excentrocampista del City Hamann, que habló en colaboración con Lottoland Live Casino, respondió a GOAL cuando se le preguntó si veía al City en segunda división la próxima temporada: «Todo el mundo tiene una opinión y hay gente que finge saber algo.

«El otro día uno me dijo que quizá se librarían de los cargos. Otro dice que les quitarán 70 puntos. Otro dijo que las sanciones serían para la próxima temporada. Si fracasa el recurso, cuya resolución creo que se conocerá en las próximas semanas, tiene que haber una compensación económica para los demás clubes y, además, una deducción de puntos considerable.

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«Pero los clubes de la Championship ya han dicho que no quieren al City allí porque ocuparía una de las únicas tres plazas de ascenso. Así que es una decisión que no me gustaría tener que tomar. Pero me sorprendería cualquier resolución que no incluyera una compensación económica y una deducción de puntos considerable».

Posibles sanciones en el caso del FFP

Otro exjugador del City, el exdefensa Danny Mills, declaró recientemente a GOAL, al hablar de las posibles sanciones y de su probable severidad: «Si se queda en un tirón de orejas, será una farsa absoluta.

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«Al Everton lo sancionaron por uno o dos cargos. A [Nottingham] Forest, lo mismo. Seis puntos, cuatro puntos, un par de cargos, y fueron transparentes al respecto. Fueron sinceros. Bueno, quizá el Forest no tanto, pero el Everton fue muy claro.

«El Everton tuvo mala suerte por la situación del estadio. Porque, evidentemente, su propietario fue sancionado y le retiraron fondos al club, y acabó recibiendo una deducción de seis puntos. Así que eso hay que cambiarlo.

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«Estamos hablando de siete infracciones graves, ¿no? Sé que son 114, pero está claro que hubo siete u ocho temporadas en las que el dopaje financiero fue enorme. Y ese es el mayor problema.

«Creo que habrá que examinar esas siete u ocho temporadas y decir: “Bueno, por eso es por lo que realmente deben recibir un castigo serio”. Y luego está el hecho de que no han colaborado y lo han retrasado todo lo posible. Se podría añadir una sanción por eso.

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«Así funciona el sistema judicial. Te ponen una multa por exceso de velocidad, reconoces lo que has hecho, lo admites y te quitan tres puntos. Vas a juicio, la recurres, pierdes y te quitan seis puntos. No debería ser tan complicado, ¿verdad? Para mí, sería apropiado un castigo por siete temporadas».

De momento, a por los puntos en la Premier League

El City, ahora dirigido por el técnico italiano Enzo Maresca, ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League, con 21 puntos en 10 partidos. Sin embargo, ha encadenado tres derrotas en la máxima categoría.

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Volverá a jugar en la Premier League el sábado, cuando reciba al Fulham, mientras persisten las dudas sobre la categoría en la que competirá la próxima temporada y quiénes formarán parte de su plantilla, confeccionada a golpe de talonario .