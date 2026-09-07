Los clubes de fútbol forman competiciones cerradas; muchos equipos con jugadores de origen migrante, excluidos

En el Randstad, cada vez más clubes de fútbol ponen en marcha competiciones separadas, al margen de la KNVB. Así lo informa la NOS. Todo tiene que ver con que los clubes están hartos del ambiente agresivo durante los duelos amateur en las competiciones de la KNVB.

Un ejemplo es la KelderLeague, una competición creada el año pasado para que el fútbol vuelva a ser divertido y accesible. «Sin el estrés del ascenso o el descenso, sin discusiones interminables con los árbitros y sin partidos suspendidos ni peleas», escribe la KelderLeague en su propia página web.

La KelderLeague se creó después de que un equipo del VFC de Vlaardingen quisiera dejar el fútbol, porque ya no tenía ganas de «pelear cada domingo». Entonces, el presidente Wolter van de Graaf se puso a buscar alternativas.

«Las encontramos preguntando a los jugadores: ¿contra qué clubes sí os gusta jugar? Solo a esos les enviamos una invitación. Nosotros podemos hacer lo que la KNVB no puede: excluir a equipos», cuenta a la NOS.

Un participante de la competición explica: «Si en esta competición hay cosas que no van bien, los equipos deciden entre ellos que eso no se puede tolerar. Y entonces te vas fuera. Nosotros ya no tenemos nada que ver con la KNVB. Tenemos nuestro propio control».

Y así cada vez surgen más competiciones de esta manera. La reportera de la NOS Marieke de Vries explica: «De todas nuestras conversaciones se desprende que los equipos que no son bienvenidos en estas competiciones son, con una frecuencia superior a la media, equipos con muchos jugadores de origen migrante, pero debido a la sensibilidad de este asunto nadie quiere decirlo ante la cámara».

Respuesta de la KNVB

La KNVB señala que «naturalmente no ve con buenos ojos que surjan competiciones por este motivo». «Nos parece importante que todo el mundo pueda participar y que entre todos nos aseguremos de que los partidos transcurran de forma agradable y segura».

«Más del 10 por ciento de la población pasa por los clubes de fútbol. De este modo, el fútbol conecta a gran escala a neerlandeses de todos los rincones de la sociedad. La gente se conoce entre sí cuando, de otro modo, nunca se habría hablado. Así que también en ese sentido es una pena que los jugadores se replieguen en una especie de burbuja propia», afirma un portavoz de la KNVB.

La federación de fútbol también dice que está buscando por sí misma soluciones para los casos en que los equipos ya no quieren jugar entre ellos. Además, la KNVB organiza reuniones para equipos en competiciones donde hay problemas y se están tomando otras medidas.